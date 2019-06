Salvini a Washington | «Italia primo interlocutore degli Usa in Europa» E offre garanzie

Salvini all’ambasciatore Usa : ‘A Washington andammo lì - come si chiama… alla scalinata di Rocky’. ‘Quella è Filadelfia’ : Dopo l’incontro col segretario di Stato, Mike Pompeo, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini , ha fatto visita al Lincoln Memorial accompagnato dall’ambasciatore italiano negli Stati Uniti, Armando Verricchio. A un certo punto, il leader della Lega gli ha rivolto la parola: “Una volta andammo a Wahington lì, come si chiama… alla scalinata di Rocky”. “Ma quella è Filadelfia” è stata la replica di ...

Salvini a Washington per capire se aprire o no la crisi di governo : Non è da escludere, anzi è abbastanza probabile, che da questo viaggio il leader della Lega torni anche con una risposta alla domanda sulla durata del governo gialloverde...

A Washington Salvini spera in un incontro con Trump : Italia-Usa: Salvini a Washington , punta a un incontro con Trump New York, 17 giu - (Agenzia Nova) - Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini , incontrerà oggi a Washington il vicepresidente Usa, Mike Pence, e il segretario di Stato Mike Pompeo, dopo la vittoria schiacciante del suo partito

Salvini a Washington a cercare la sponda Usa. In agenda non c'è Trump - si punta a Pence (di E. Rossi - Formiche) : (a cura di Emanuele Rossi per Formiche.net)[...]L’agenda del viaggio di Matteo Salvini negli Stati Uniti – da mesi in discussione – non è ancora effettiva per tempistiche e appuntamenti, e fonti da Washington riferiscono che tra gli incontri potrebbe esserci quello con il vicepresidente, Mike Pence (ci sono però da incastrare gli impegni dell’americano, solitamente presente sulle faccende di ...