Salute | a Milano focus sulla prevenzione dei tumori della pelle

Salute - bullismo e dipendenze i mali di Milano : c’è lo psicologo di quartiere : bullismo e nuove dipendenze , ma anche disturbi dell’apprendimento, stress da lavoro con ansia e attacchi di panico, violenze di genere, difficoltà di integrazione e problemi legati all’invecchiamento. Questi i mali di Milano ‘mappati’ dagli esperti che, dal 2015, sono scesi in campo nelle varie aree della città per consulenze gratuite nell’ambito di diversi progetti sperimentali. L’Ordine degli psicologi della ...

Rifiuti - 20 arresti per traffico illecito in sei regioni. Il gip di Milano : “Nei capannoni nessuna precauzione per Salute” : Era una “organizzazione di tipo imprenditoriale, dedita in modo continuativo all’attività di cessione, ricezione, trasporto e stoccaggio di Rifiuti” quella scoperta dalle iniziali indagini della Procura di Torino poi trasmesse a Milano e che hanno portato a 20 arresti da parte del Noe di Milano (12 in carcere e 8 ai domiciliari) e che ruota attorno alla Winsystemgroup e al suo “dominus” Massimo Sanfilippo. Indagini ...