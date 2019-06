Salento, tuffo al mare ma il fondale è basso: 22enne batte la testa, è in gravi condizioni (Di lunedì 17 giugno 2019) Una giornata di spensieratezza e allegria in spiaggia per godere del primo mare di questa stagione estiva stava per trasformarsi in tragedia nelle scorse ore in Salento. Il ragazzo stava giocando a fare dei tuffi con gli amici in mare davanti alle coste di Porto Cesareo, nel sud della provincia di Lecce, quando ha calcolato male le distanze battendo al testa a terra. Ha perso i sensi e ha avuto anche un arresto cardiaco. Ora ricoverato in Rianimazione in ospedale. (Di lunedì 17 giugno 2019) Una giornata di spensieratezza e allegria in spiaggia per godere del primodi questa stagione estiva stava per trasformarsi in tragedia nelle scorse ore in. Il ragazzo stava giocando a fare dei tuffi con gli amici indavanti alle coste di Porto Cesareo, nel sud della provincia di Lecce, quando ha calcolato male le distanzendo ala terra. Ha perso i sensi e ha avuto anche un arresto cardiaco. Ora ricoverato in Rianimazione in ospedale.

Un ragazzo di 22 anni è rimasto ferito gravemente a seguito di un tuffo nelle acque di Porto Cesareo, nel sud della provincia di Lecce, mentre era al mare coni gli amici. L'episodio nel pomeriggio di domenica nello specchio d’acqua antistante lo stabilimento balneare «Le dune». Da una prima ricostruzione dell'accaduto, il giovane pare fosse impegnato in un tuffo ma avrebbe calcolato male le distanze gettandosi in un punto dove il fondale è troppo basso e ha battuto così violentemente la testa. In pochi attimi dall'allegria si è passati alla paura. Il ventiduenne originario di Monteroni, sempre nel Leccese, infatti ha perso i sensi non è riemergeva dall'acqua e per diversi minuti si è temuto il peggio.