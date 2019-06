Salario minimo | Ocse | 9 euro all' ora è troppo

blogo

(Di lunedì 17 giugno 2019) Da molti mesi ormai Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, presenta come una sua priorità la legge sulorario. Ieri su Facebook ha spiegato:"Nella legge Catalfo (M5S) prevediamo di fissare per legge una soglia di almeno 9lordi l'ora al di sotto della quale non si può scendere. In sostanza, contratti da 3 o 4l'ora come se ne vedono oggi non saranno più consentiti, perché 3 o 4l'ora non è lavoro, è schiavitù"E ha anche promesso che la legge si farà perché è nel contratto di governo e perché ilesiste già in molti Paesipei. Oggi ha riunito i ministri del M5S per ribadire l'importanza di andare fino in fondo su questo punto (così come sul conflitto di interessi) per "restituire dignità a circa tre milioni d lavoratori sottopagati". Ma sempre oggi, in Commissione Lavoro alla Camera, c'è stata l'audizione di ...

