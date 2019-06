Salario minimo 9 euro per ora | 3 mln di lavoratori oggi sono pagati meno in molti settori

Luigi Di Maio stroncato dall'Ocse : "Salario minimo è inutile e 9 euro una cifra elevata" : L'Ocse gela Luigi Di Maio sul salario minino. "Abbiamo fatto una stima sui 9 euro lordi l'ora, sia in parità di potere d’acquisto sia rispetto al salario mediano che è 11 euro e qualcosa in Italia, sarebbe il salario minimo lordo più elevato tra i Paesi dell’area Ocse. È una cifra molto elevata e pi

Salario minimo - Istat : “Per le imprese aggravio di costi di 4 - 3 miliardi”. Di Maio : “In manovra riduzione cuneo fiscale” : Un Salario orario minimo fissato a 9 euro lordi sarebbe al momento “il più elevato tra i Paesi Ocse” e “anche della maggioranza dei contratti collettivi esistenti”. E comporterebbe per le imprese “un aggravio di costo pari a circa 4,3 miliardi complessivi“. Che, se non trasferito sui prezzi, porterebbe a una compressione di circa l’1,2% del margine operativo lordo ed allo 0,5% del valore aggiunto. Lo hanno ...

M5S spinge per Salario minimo a 9 euro (meno della Germania - più che a Londra) : In Germania la soglia è 9,3 (ma gli stipendi sono più alti), in Francia quasi 10 (ma l’orario di lavoro più basso). L’Ocse: «In Italia sottopagato il 12% dei lavoratori»

Vertice ministri M5S - Di Maio : “Salario minimo è priorità : dignità per lavoratori sottopagati” : Il leader del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio, si è riunito con i ministri pentastellati per discutere le priorità in agenda. In cima alla lista, indica Di Maio, ci deve essere il salario minimo. Torna sul tavolo anche la legge sul conflitto di interessi e la flat tax. Giù le mani invece dal decreto dignità, intima il vicepresidente del Consiglio.Continua a leggere

Flat tax - Salario minimo - autonomie : l’agenda della Lega per sfidare i 5 Stelle : La modifica del decreto Dignità e la frenata sul salario minimo. Bagnai duro con l’Europa: «No agli atteggiamenti ricattatori e mafiosi»

Salario minimo - vicepresidente di Confindustria : “Finisce per togliere diritti e tutele”. M5s : “Non ha letto il ddl” : Confindustria va all’attacco della proposta di legge sul Salario minimo del Movimento 5 Stelle. Il vice presidente Maurizio Stirpe, intervistato dal Corriere della Sera, sostiene che “il rischio è smontare il sistema dei contratti nazionali, che non regolano solo il Salario ma anche tanti altri temi rilevanti, come ferie, malattia, straordinari“. E questo “finisce per togliere diritti e tutele ai lavoratori”. Il ...

Salario minimo europeo - Macron rilancia la proposta e Merkel ora lo appoggia : “Ue lo garantisca in tutti gli Stati membri” : L’Europa deve studiare un modo per garantire che i Paesi membri abbiano “retribuzioni minime comparabili“. A sponsorizzare la proposta di un Salario minimo europeo sono nientemeno che Angela Merkel ed Emmanuel Macron: il presidente francese ha rilanciato il progetto nel corso della conferenza dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil) a Ginevra e questa volta ha ricevuto l’appoggio della cancelliera ...