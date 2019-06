Salario minimo: 4,3 mld impatto imprese

L'analisi dell'dell'incremento retributivo medio annuo sulleevidenzia un aggravio di costo pari a 4,3 miliardi. Lo ha detto il presidente Istat, Blangiardo, in audizione alla Camera, in merito agli effetti di una 9 euro lordi. L'aggravio, se non trasferito sui prezzi, porterebbe a una compressione di circa l'1,2% del margine operativo lordo e allo 0,5% del valore aggiunto. La ricaduta sulle spese della Pubblica Amministrazione sarebbe di quasi 700 milioni, ha spiegato ancora Blangiardo.(Di lunedì 17 giugno 2019)