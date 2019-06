Rugby | Mondiali Under20 2019 | Scozia-Italia 19-26 Gli azzurrini si salvano e lotteranno

Rugby - Mondiali Under20 2019 : l’Italia affronterà la Scozia - obiettivo non retrocedere : Al termine della fase a gironi dei Mondiali Under 20 di Rugby sono stati resi noti gli accoppiamenti delle gare che metteranno in palio il titolo, i posti dal quinto all’ottavo e dal nono al dodicesimo, ovvero che determineranno la squadra che dovrà retrocedere: l’Italia, quarta ed ultima nel Girone B, affronterà la Scozia, ultima nel Girone C, nella sfida per evitare la finale per l’11° posto, che in pratica sarà un vero e ...

Rugby - Mondiali Under20 2019 : Irlanda-Italia 38-14. Gli azzurrini giocheranno per il nono posto : Niente da fare per l’Italia Under 20 di Rugby ai Mondiali di categoria: gli azzurrini cedono anche nell’ultima gara del girone ai pari età dell’Irlanda, che si impongono per 38-14 in una sfida dominata dai verdi che in 36′ hanno piazzato un parziale di 31-0 per poi amministrare nel resto della sfida. Gli azzurrini domani conosceranno il nome della squadra che incontreranno lunedì 17 nelle semifinali dal nono al dodicesimo ...

Rugby - Mondiali Under20 2019 : il XV dell’Italia per la sfida all’Irlanda. Azzurrini alla ricerca della prima vittoria nel torneo iridato : Nel pomeriggio italiano di oggi (mattina argentina) l’Italia Under 20 di Rugby tornerà in campo per la terza partita dei Mondiali di categoria: dopo la sconfitta all’esordio contro l’Australia per 12-36, e quella di misura contro l’Inghilterra per 23-24, un altro match che si preannuncia molto difficile attende gli Azzurrini, che saranno opposti all’Irlanda. Domani gli Azzurrini conosceranno il nome ...

Rugby - Mondiali Under20 2019 : il XV dell’Italia per la sfida all’Inghilterra. Otto cambi rispetto all’esordio con l’Australia : Nella serata italiana di oggi (primo pomeriggio argentino) l’Italia Under 20 di Rugby tornerà in campo per la seconda partita dei Mondiali di categoria: dopo la sconfitta all’esordio contro l’Australia per 12-36, gli azzurrini sfideranno l’Inghilterra in un altro match che si preannuncia molto difficile. Fabio Roselli, CT dell’Under 20, ha deciso ben Otto cambi rispetto alla formazione scesa in campo ...

Rugby - Mondiali Under20 2019 : Australia-Italia 36-12. Oceanici troppo forti per gli azzurrini nella gara d’esordio : A senso unico la gara tra Australia ed Italia, la prima per gli azzurrini ai Mondiali Under 20 di Rugby, scattati in Argentina: la formazione oceanica ha vinto per 36-12 una sfida ampiamente dominata, nella quale soltanto nel finale si è rilassata, consentendo agli italiani di rimuovere lo zero dalla casella dei punti fatti. Nel primo tempo assolo australiano, con la meta al 7′ di Harris trasformata da Harrison ad aprire le danze ed il ...

Rugby - Mondiali Under20 2020 : organizzazione assegnata all’Italia. Rassegna per la terza volta nel Bel Paese : Dopo il 2011 e il 2015 l’Italia tornerà ad ospitare i Mondiali Under 20 di Rugby: dopo l’edizione di quest’anno, che si disputerà in Argentina, il prossimo anno toccherà al Bel Paese ospitare la Rassegna iridata di categoria. Lo ha annunciato il numero uno del Rugby italiano, Alfredo Gavazzi al quotidiano “Libertà“. Queste le parole del presidente della FIR: “Potremmo rivedere la formula e rifarci ad esempio ...

Rugby - Italia verso i Mondiali 2019 : gli azzurri sfideranno la Russia in casa ad agosto - previsti 4 test di lusso : L’Italia affronterà la Russia nell’unico test casalingo prima dei Mondiali di Rugby. La nostra Nazionale incrocerà la compagine dell’Est Europa allo Stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto (in provincia di Ascoli Piceno) nella giornata di sabato 17 agosto. I ragazzi di Conor O’Shea scenderanno in campo in altre tre occasioni per preparare al meglio la rassegna iridata che andrà in scena in Giappone dal 20 ...

Rugby - Mondiali 2019 : scegli gli arbitri per la manifestazione iridata : Ci avviciniamo sempre più all’appuntamento più importante della stagione per quanto riguarda il mondo della palla ovale: il prossimo 2 novembre l’esordio per quanto riguarda il Mondiale di Rugby. Sono stati scelti oggi gli arbitri, gli assistenti e i TMO che saranno protagonisti nelle partite per quanto riguarda la Coppa del Mondo giapponese. arbitri (12): Wayne Barnes (Inghilterra), Luke Pearce (Inghilterra), Jérôme Garcès ...

Rugby - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. Primo listone da 44 azzurri verso la Coppa del Mondo : Ci sono 23 atleti del Benetton, 16 delle Zebre e 5 che militano all’estero: questa la composizione dei 44 convocati da parte del CT della Nazionale italiana di Rugby Conor O’Shea in vista dei raduni estivi in Trentino che faranno da preludio agli ultimi Test Match prima della Coppa del Mondo che si disputerà in Giappone. Confermato il blocco che ha costituito l’ossatura della Nazionale nell’ultimo Sei Nazioni, si ...