Roma | dura replica a Totti con una nota ufficiale | “la sua percezione della realtà è

Accoltella 28enne durante una lite - a Roma arrestato transessuale : Ieri sera i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 21enne brasiliano transessuale con l'accusa di tentato omicidio.

A Roma l'evento Obbligati a crescere. Messina : evitare procedura infrazione. Cusenza : dialogo con Ue e cura choc : «Strategie per l'Italia» è il titolo della terza edizione di «Obbligati a Crescere», l'evento organizzato dal Messaggero in collaborazione con l'Abi, che...

Il pessimismo delle cancellerie. I segnali da Roma non bastano - così procedura Ue inevitabile : “Pensiamo che l’Italia si stia muovendo in una direzione sbagliata. Quindi dobbiamo prendere decisioni rilevanti in questo campo. Penso che l’Italia rischia di essere nei prossimi anni nella procedura per i disavanzi eccessivi”, dice Jean Claude Juncker. Per come la vedono a Bruxelles, al momento niente sembra si frapponga tra l’Italia e la procedura di infrazione per debito che l’Ecofin (il consiglio ...

Roma - choc a Porta Portese : spranghe e pugni durante il mercato : Un pugno in faccia e poi il rumore della testa che sbatte sull'asfalto. «E uno! Adesso tocca a te. Te gonfio, te lascio per terra». E indica un'altra persona. Un ragazzo sulla...

Madrid - ancora sangue nell’arena. Il torero Roman Collado ferito gravemente durante la corrida domenicale : I medici non hanno nascosto la gravità della situazione. Roman Collado, incornato da un toro durante lo spettacolo di domenica a Las Ventas, ha subito una lacerazione profonda della muscolatura della gamba destra, perforata dalle corna del toro. Un taglio di trenta centimetri che ha compromesso la funzionalità dell’arto dell’uomo. L'articolo Madrid, ancora sangue nell’arena. Il torero Roman Collado ferito gravemente durante la ...

Pelonzi : Raggi non sa come districarsi da impianto della Roma - avviata procedura stadio-exit : Roma – “Raggi sul progetto stadio della Roma non sa come uscire dal pantano in cui si e’ infilata. La delibera taglia-cubature e taglia-opere pubbliche un disastro. E ora? Iniziera’ una manfrina per giustificare la ‘stadio exit’ e poi ennesimo scaricabarile sul fallimento”. Cosi’ in un tweet Giulio Pelonzi, capogruppo del Partito democratico capitolino. L'articolo Pelonzi: Raggi non sa come ...

Commissione Ue all'Italia : "Violata norma sul debito - procedura giustificata ma non partirà adesso - la parola passa a Roma" : La regola del debito e i problemi a mantenere gli accordi sul deficit di bilancio "giustificano" una procedura d'infrazione a carico dell'Italia. Ma non partirà subito. "Le porte sono aperte per Roma, ascolteremo eventuali modifiche" ha detto Moscovici

Roma - Ancelotti e Giuntoli lavorano duramente per migliorare il Napoli - i dettagli : L’edizione odierna del Roma svela un importante retroscena di mercato sul Napoli: “Venerdì Ancelotti festeggerà in anticipo il suo compleanno a Capri e subito dopo partirà per il Canada per staccare la spina dopo l’annata appena conclusa. Ha già stilato il suo programma e ha fatto i nomi di chi vorrebbe per migliorare la sua rosa”. Poi aggiunge: “Il tecnico azzurro, sarà in continuo contatto con Giuntoli anche ...

Roma - ritrovata statua di una divinità durante gli scavi sotto il Campidoglio : sotto la terra di Roma, un’altra meraviglia: la testa di una divinità in marmo bianco, dai capelli ondulati e raccolti, è stata trovata oggi ai piedi del Campidoglio. “Una bellissima sorpresa”, l’ha definita la Sovrintedenza capitolina ai Beni culturali, venuta alla luce grazie agli archeologi della stessa Sovrintendenza, che erano impegnati negli scavi della via Alessandrina, nel centro di Roma. La statua sembra essere ...

Roma - ritrovata testa di una divinità durante gli scavi - Raggi : «È una meraviglia» : Questa mattina gli archeologi della Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali impegnati nello scavo archeologico di via Alessandrina hanno ritrovato una testa di statua in marmo bianco di...

A Monterotondo - in provincia di Roma - un uomo è morto dopo essere stato colpito dalla figlia durante una lite : A Monterotondo, in provincia di Roma, un uomo di 41 anni è morto in ospedale dopo essere rimasto ferito durante una lite. Secondo le ricostruzioni dei giornali, basate sulla versione degli investigatori, l’uomo avrebbe aggredito la moglie e la figlia

De Rossi-Roma - una storia d’amore durata 18 anni : Daniele De Rossi lascerà la Roma al termine di un rapporto d’amore durato ben 18 anni, seguendo le orme di capitan Totti A due anni dall’addio di Francesco Totti, l’altro pilastro di questa Roma lascia. L’ultima partita di campionato contro il Parma, il 26 maggio, sarà anche l’ultima partita del capitano giallorosso con la maglia che indossa ormai da 18 anni. Centottantaquattro centimetri per 83 kg, Daniele De ...

Roma - anziana massacrata durante una rapina in casa a Montesacro : muore in ospedale : Da ladri si sono trasformati in spietati assassini. Due banditi sono entrati in casa di un?anziana per rubare. Ma quando sono stati scoperti non hanno esitato a sbatterla più volte...