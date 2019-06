Rischio listeria | Ministero della Salute ritira lotto di mix formaggi Latteria Soresina

Rischio di listeria : ritirato dal mercato mix di formaggi grattugiati Per Te di Latteria Soresina : È stato ritirato dal mercato per Rischio di listeria il mix formaggi grattugiati Per Te di Latteria Soresina. A ordinarne il ritiro è stato il Ministero della Salute che ha specificato si tratta, nello specifico, di alcune confezioni da 100 grammi del mix di formaggi grattugiati venduto a marchio "P

Listeria nella tartare di carne bovina scottona Lidl : richiamo per Rischio microbologico : richiamo per rischio microbiologico per la tartare di scottona di carne bovina marca Lidl: potrebbe essere contaminata da Listeria. Il lotto di scottona Lidl contaminato da Listeria È stato disposto il richiamo per le confezioni da 200gr di tartare di bovino adulto scottona a marchio Lidl fornite dalla Rosso SPA, con sede a Torino in via Traves 43. Il lotto di produzione è il numero 1071215, il produttore è Rosso SPA, la data di scadenza ...