Reddito di cittadinanza | da Bolzano a Palermo scoperti i primi

Reddito di cittadinanza - i soldi arrivano ma manca l’attuazione delle norme anti-divano : (Foto: Nicolò Campo/Lapresse) La misura del Reddito di cittadinanza è ormai entrata nel vivo, e a inizio giugno erano oltre 1,2 milioni le domande arrivate tramite l’Inps, anche se di queste ne erano state accolte soltanto 674mila. Dal mese scorso stanno anche arrivando i primi accrediti, ma molto resta ancora da fare, soprattutto per quanto riguarda i decreti attuativi che regolano la questione dei lavori di pubblica utilità ai quali i ...

Reddito di cittadinanza - i tre decreti che non ci sono per i controlli e i lavori utili : Mancano ancora le norme attuative per i lavori di pubblica utilità che dovrebbero svolgere quelli che prendono il sussidio e per le verifiche sulla residenza. In compenso altre mille assunzioni all’Inps mentre (forse) sono in arrivo i navigator

Simulatore Reddito di cittadinanza Inps : tutorial calcolo per l’importo : Simulatore Reddito di cittadinanza Inps: tutorial calcolo per l’importo Se si ha o meno diritto alla discussa misura del Reddito di cittadinanza è possibile saperlo facilmente e tramite alcuni passaggi online. Perché l’Inps ha messo a disposizione degli utenti una piattaforma di libera consultazione dalla quale con l’inserimento dei propri dati il sistema permette all’utente di sapere se rientra tra i potenziali beneficiari ...

Reddito di cittadinanza - l'assegno a un usuraio : il caso che imbarazza Luigi Di Maio e M5s : Un usuraio di Sala Consilina (Salerno) percepiva, come tanti, il Reddito di cittadinanza, peccato però che facesse l'usuraio. Il 41enne è stato beccato in flagranza dai carabinieri, mentre estorceva alla sua vittima 200 euro. Dalle indagini condotte da carabinieri di Sala Consilina, guidati dal capi

L'Inps assume : mille posti in più per il Reddito di cittadinanza (e "slittano" i navigator) : Con un emendamento al decreto crescita salta il tetto della dotazione organica delL'Inps. All'istituto nazionale di...

Arrestato usuraio nel salernitano : percepiva il Reddito di cittadinanza : Per lo Stato era indigente e, in quanto tale, aveva ottenuto perfino il reddito di cittadinanza. In realtà, era un usuraio e per questo è stato Arrestato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, in provincia di Salerno.Si tratta di un pregiudicato 40enne della località campana, bloccato dai militari dopo che aveva ricevuto dalla sua vittima 200 euro in contanti, rata di un credito usurario.Dalle indagini condotte ...

Prende il Reddito di cittadinanza ma è un usuraio : beccato dai carabinieri : Un uomo di 40 anni percepiva il reddito di cittadinanza perché, sulla carta, risultava indigente. In realtà praticava...

Offese Orlando ma adesso il cittadino si scusa : “Ora sono calmo con il Reddito di cittadinanza” : Roberto Chifari L'uomo lo scorso gennaio apostofrò il sindaco con la parola 'cornuto', adesso rischia una condanna per oltraggio a pubblico ufficiale Diede del cornuto al sindaco di Palermo Leoluca Orlando, sei mesi dopo arriva il pentimento. Fabio Picco Di Maria lo scorso gennaio apostrofò il primo cittadino con un epiteto non proprio felice, adesso spinto dal timore di dover subire un processo, cerca ritrattare sull’offesa posta al ...

"Cerco baristi da assumere - ma non li trovo. Sospetto sia colpa del Reddito di cittadinanza" : “E pensare che fino all’anno scorso appena si liberava un posto si faceva la fila per prenderselo, c’era già il rimpiazzo. Adesso non trovo nemmeno un ragazzino pronto a imparare il mestiere”. Danilo Volpe, proprietario di un bar nel centro di Napoli, è alla ricerca di dipendenti: due baristi se ne sono andati “tutti all’improvviso” e non riesce a trovare i sostituti. La colpa? “Non ...

Arrestato un usuraio nel Salernitano : percepiva il Reddito di cittadinanza : L'uomo, un pregiudicato, è stato denunciato da una vittima e bloccato mentre riscuoteva 200 euro in contanti

Reddito di cittadinanza - la "beffa" per i precari che formeranno i navigator : L'incontro al ministero del Lavoro tra governo, sindacati e Anpal Servizi non ha risolto la vertenza. Gli operatori Anpal...

«AAA - cerco barista ma non lo trovo : tutta colpa del Reddito di cittadinanza» : AAA barista cercasi: l'annuncio, pubblicato sui social, non ha trovato risposte. E Danilo Volpe, che lo aveva pubblicato nelle settimane scorse, non trova altri dipendenti. La colpa?...

Reddito di cittadinanza 2019 : quali sono le criticità della legge : Reddito di cittadinanza 2019: quali sono le criticità della legge Il Reddito di cittadinanza è lo strumento ideato e approvato dal Governo Conte per contrastare la povertà. La sua introduzione ha attirato critiche e aperto dibattiti ancora accesi. Sostanzialmente le opinioni sono divise tra chi trova il RdC uno strumento innovativo e idoneo ad accorciare la distanza tra domanda e offerta di lavoro e chi invece pensa che si riduca ad uno ...

Reddito di cittadinanza : scoperto un altro furbetto vicino Salerno stavolta con Isee falso : Fruizione illecita del Reddito di cittadinanza, falso ideologico e truffa ai danni dello stato, questo ciò che contiene la denuncia a carico di un uomo di Nocera Inferiore, residente a San Valentino Torio in provincia di Salerno. Si tratta dell’ennesimo furbetto della misura di contrasto alla povertà varata dal governo su spinta del Movimento 5 Stelle. Dopo i tanti casi di soggetti che percepivano il Reddito di cittadinanza e venivano beccati a ...