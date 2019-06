Reazione a Catena | fiato sospeso per i nuovi campioni i Bla Bla

lanostratv

(Di lunedì 17 giugno 2019), i Bla Bla sfiorano una cifra record. Marco Liorni: “Grandissima partita” Non è finita come speravano la partecipazione dei Bla Bla alla puntata didi oggi, lunedì 17 giugno 2019: Elisa, Giorgia e Gabriele,in carica entrati nel quiz ieri, hanno infatti perso 145.000€, cifra mantenuta intatta quasi fino alla fine. Battendo le sfidanti, ossia le Amiche di Ferro, i Bla Bla sono riusciti a difendere il loro titolo didiper un soffio (15 punti contro 13), dopo un’intesa vincente che ha tenuto sia loro che il pubblico con il, vista la fatica di arrivare al pareggio con la squadra avversaria, superato solo a pochi secondi dallo scadere del gong. Marco Liorni si complimenta con i Bla Bla anonostante la mancata vittoria E proprio per via dei risultati ottenuti, ...

coxylife_ : RT @aR21oo: Italian Summer Culture is: -mangiare l’insalata di riso,pasta fredda e gelati -guardare Reazione a Catena e Temptation Island… - jaxonah : RT @aR21oo: Italian Summer Culture is: -mangiare l’insalata di riso,pasta fredda e gelati -guardare Reazione a Catena e Temptation Island… - __stellinaaa__ : RT @aR21oo: Italian Summer Culture is: -mangiare l’insalata di riso,pasta fredda e gelati -guardare Reazione a Catena e Temptation Island… -