Questo raro esemplare di tartaruga è stato trascinato sulla riva per fare le foto con i

essere-informati

(Di lunedì 17 giugno 2019) Quante volte per accontentare i nostri figli più piccoli abbiamo lasciato avvicinarli (forse anche troppo) agli animali più curiosi? Magari portandoli allo zoo oppure mostrandogli l’infinità varietà di pesci e… L'articolodiperlecon i bagnanti proviene da Essere-Informati.it.

dianahiIton : RT @dianahiIton: vorresti avere avuto un natale non tanto per un regalo ma per sentirti un regalo che per qualcuno vali e sei il diamante p… - VLovisco : RT @FabioMontale: Come molti bimbi della mia generazione collezionavo francobolli. Oggi che è raro incontrarne i bambini avranno altri hobb… - goldberg_di : Come bambole di porcellana. I colori pastello rendono tutto è delicato e dolce. Gli sguardi, i panneggi, il morbido… -