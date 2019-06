Quei carnefici così moderni

ilfoglio

(Di lunedì 17 giugno 2019) Ogni tanto in Germania un oscuro segreto riemerge dalla terra. Il 1° settembre 2016 fu riesumato a Berlino un certo numero di ossa umane in un sito vicino al luogo in cui scienziati nazisti effettuavano ricerche su parti dei corpi delle vittime di Auschwitz spediti dal dottor Josef Mengele. Furono r

ilfoglio_it : Erano dei luminari dell’anatomia. Usarono le vittime del nazismo per fare ricerca. Non nei lager, ma in aula - di… -