Quanto inquina la plastica e come ce ne libereremo

(Di lunedì 17 giugno 2019) Poco più di un anno. Entro il 2021 le plastiche monouso saranno bandite nell'Unione Europea, per frenare un'invasione che sta distruggendo l'ambiente, a partire dai mari. È di ieri un nuovo appello del ministro dell'Ambiente Sergio Costa, che sul blog delle Stelle esorta tutti a impegnarsi per evitare che questa sarà ricordatal'era del 'Plasticocene'. Ma cosa prevede la direttiva Ue? Entro il 2021 gli stati membri dovranno vietare l'uso di una serie di articoli inmonouso: le posate dimonouso (forchette, coltelli, cucchiai e bacchette), i piatti dimonouso, le cannucce di, i bastoncini cotonati fatti di, i bastoncini diper palloncini, le plastiche ossi-degradabili e i contenitori per alimenti e tazze in polistirolo espanso. Chipaga Secondo la direttiva, inoltre, entro il 2029 gli Stati membri ...

