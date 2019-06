Pubblicità sessiste | anche la Gran Bretagna le vieta

vanityfair

(Di lunedì 17 giugno 2019) Donne che puliscono il pavimento mentre gli uomini guardano le partite sul divano. Ragazze che non riescono a sistemare l’auto in un parcheggio e giovani padri che non sono in grado di cambiare il pannolino. Scenari di questo tipo non si vedranno più nelletelevisive. Perlomeno non in, dove l’autorità garante dellahato gli spot sessisti. Il cambiamento era stato annunciato a dicembre, ma alle società è stato concesso un periodo di adeguamento di sei mesi prima che le nuove norme entrassero in vigore. L’U.K.’s Advertising Standards Authority ha dichiarato che vieteràgli annunci che collegano le caratteristiche fisiche al successo in ambito sociale e in amore, che assegnano tratti di personalità stereotipati a ragazzi e ragazze (come il coraggio ai maschi e la tenerezza alle femmine) e che suggeriscono implicitamente che le madri ...

