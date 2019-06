Primo nido di tartarughe marine Caretta Caretta in Calabria | “Una bellissima notizia”

meteoweb.eu

(Di lunedì 17 giugno 2019) Nei giorni scorsi è stato localizzato e rinvenuto sulla costa reggina, nell’ambito del pattugliamento del tratto di costa compreso tra Melito Porto Salvo e Bianco ilin Italia dida parte del personale della onlusConservation, le cui attività per la stagione riproduttiva 2019 di tutela delle nidiate rinvenute in provincia di Reggiosono state finanziate dalla Regionenell’ambito Programma OperativoFESR – FSE 2014/2020 Asse 6 Obiettivo specifico 6.5.A Azione 6.5.A.1. Tra gli interventi sovvenzionati c’è la messa in sicurezza delle nidiate, la video sorveglianza di alcuni tratti di spiaggia, l’apposizione di trasmittenti satellitari sulle femmine riproduttive, la riqualificazione di uno dei tratti di costa più frequentati daincluso nella ZSC (Zona Speciale di Conservazione) ...

