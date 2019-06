Prima dell' alba | anticipazioni puntata 17 giugno 2019

blogo

(Di lunedì 17 giugno 2019) Da stasera su Rai 3, per lavolta con un’edizione speciale inserata dal titolo– La Rampa, riprende il viaggio di Salvo Sottile alla scoperta’universo notturno in tutte le sue declinazioni, dai lavori più insoliti alla perdizione del crimine, dalle battagliee forze’ordine ai luoghi del divertimento by night, fino alle più nascoste trasgressioni. TvBlog seguirà lain liveblogging.Dopo aver girato l’Italia da Nord a Sud per raccontare oltre 100 storie di vita notturna nel corsoe tre stagioni del programma, prodotto da Stand by Me per Rai3, Sottile affronta questo nuovo viaggio partendo da un edificio abbandonatoa periferia romana: La Rampa. Un luogo simbolico, fulcro’edizione in prime time, un mondo in scala dove il giornalista si muove, incontrando persone portatrici di storie esemplari che ci faranno scoprire ...

lucasofri : Questa è una storia: Da un'ora prima dell'alba c’è un black out elettrico in tutta l’Argentina e l’Uruguay… - reportrai3 : Stasera, eccezionalmente di domenica #Report 20.30 @RaiTre (qualche minuto prima del previsto) ? Ricostruiremo il… - sole24ore : La prima pagina del @sole24ore del #16giugno. #Pensioni in apertura con i numeri choc dell’Inps con #Quota100.… -