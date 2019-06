Previsioni astrologiche di martedì 18 giugno | Capricorno dinamico

Blastingnews

(Di lunedì 17 giugno 2019) La terza settimana del mese è appena iniziata, come sarà la giornata di domani secondo il presagio degli astri? Sarà un momento di grande forza e vivacità per ile il Leone, in perfetta forma fisica, recupero in amore per l'Acquario, mentre continuano le difficoltà per la Vergine. Ecco di seguito l'oroscopo di182019 per tutti i segni dello Zodiaco, con predizioni su amore, lavoro e salute. Oroscopo di182019, segno per segno Ariete: per quanto riguarda l’ambito lavorativo il segno sta vivendo un periodo molto intenso, tutto quello che farete in questo mese servirà da preparazione per la prima settimana di luglio, quando potranno arrivare belle soddisfazioni. Per i sentimenti invece non è un momento stabile, sono giorni di alti e bassi in cui spesso manca la calma necessaria per affrontare alcune situazioni. Toro: il mese di2019 si è ...

