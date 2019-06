Pressione in estate negli over 65 | cambiano i valori tollerati

dilei

(Di lunedì 17 giugno 2019) Quando sopraggiunge il caldo estivo, una delle preoccupazioni maggiori riguarda la salute degli anziani e, tra vari aspetti, il controllo dei loropressori. Dai lavori del recente Seminario Nazionale della Società Italiana di Cardiologia Geriatrica, la cui settima edizione è andata in scena a Roma l’8 e il 9 giugno, è arrivata una novità che mette in discussione quanto fino ad ora considerato vero. Secondo le linee guida più innovative, per stabilire ipressori ottimali bisognerebbe considerare l’età biologica più che quella che compare sulla carta d’identità. A detta degli esperti SIGCe, sarebbe necessario anche mettere in atto un approccio terapeutico più morbido nel corso del periodo estivo. Questo implica, in concreto, il fatto di rivedere i dosaggi delle terapie. Secondo gli specialisti, il rischio in caso contrario sarebbe quello di esagerare e di ...

