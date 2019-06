Premier League | presentato il pallone Nike 2019 2020

Premier League : ecco il calendario della prossima stagione : Nemmeno il tempo di andare in vacanza, che ecco pubblicato il nuovo calendario della Premier League 2019-2020, competizione che sarà aperta da Liverpool-Norwich venerdì 9 agosto. eccoci cosi di nuovo pronti a piu di 235 partite, con 6 match ogni weekend come da accordi televisivi (ricordiamo che alcune partite della Premier non sono visibili in tv.L’agosto delle bigSarà il Liverpool campione d’Europa ad aprire l’edizione ...

Karate - Premier League Shanghai 2019 : nessun podio per l’Italia - non accadeva dal 2016 : La quarta tappa stagionale della Premier League di Karate, svoltasi a Shanghai (Cina), è terminata senza podi azzurri. l’Italia interrompe così una striscia di risultati positivi nel massimo circuito che durava ininterrottamente dalla tappa di Parigi del 2017. Per ritrovare una gara di Premier League senza acuti dei nostri portacolori dobbiamo tornare all’ottobre 2016 ad Okinawa (Giappone). Un risultato quindi negativo per la Nazionale, che ...

Premier League - il punto sul mercato : United e Liverpool provano i grandi colpi - sogno Newcastle per la panchina : grandi manovre in Premier League dopo la fantastica stagione che ha sancito il dominio delle inglesi in Europa. Qualche partenza eccellente, come quella di Hazard destinazione Spagna, ma sono attesi anche colpi “ad effetto” in entrata. Come quelli che proveranno a mettere a segno Manchester United e Liverpool, fresco campione d’Europa. I Red devils infatti, secondo il Mirror, sarebbero pronti a chiedere Bale in prestito ...

Karate - Premier League Shanghai 2019 : Laura Pasqua - Clio Ferracuti e Silvia Semeraro lotteranno per il bronzo : Buon notizie per l’Italia dalla seconda giornata dedicata alle eliminatorie della Premier League 2019 di Shanghai (Cina) quarta tappa stagionale. Saranno ben tre, infatti, le nostre rappresentanti che andranno a combattere per una medaglia (seppure di bronzo in tutti i casi). Stiamo parlando di Silvia Semeraro nel kumite -68kg, Laura Pasqua nel kumite -61kg e Clio Ferracuti nei +68kg. Poche soddisfazioni, invece, tra kata e kumite ...

Karate - Premier League Shanghai 2019 : quarta tappa stagionale - Luigi Busà guida gli azzurri : Torna la Premier League di Karate, la cui quarta tappa si svolgerà questo fine settimana a Shanghai. Per la prima volta la Cina ospita un appuntamento del massimo circuito internazionale e per questo è particolarmente atteso. Sul tatami si sfideranno quasi 600 atleti provenienti da 76 paesi diversi. In gara vedremo tutti i big, visto che saranno presenti i campioni del mondo e i Grand Winners in carica di tutte le categorie. L’obiettivo comune ...

Novità in Premier League : episodi Var saranno trasmessi su schermi stadio - ma non per tutti… : Dalla prossima stagione anche la Premier League utilizzerà la Var. Ma la Novità importante riguardante la tecnologia, rispetto a quanto già visto, riguarda l’utilizzo. Gli episodi che saranno rivisti dagli arbitri a bordo campo, infatti, verranno proiettati anche sugli schermi presenti allo stadio, in modo che gli spettatori possano comprendere le decisioni dei direttori di gara. Lo hanno deciso oggi i club di Premier, anche se ai ...

La Premier League ribadisce il “no” alla Super Champions : Premier League riforma competizioni europee – La Premier League ha diramato un comunicato ufficiale per ribadire la propria contrarietà alla riforma delle competizioni europee prevista dall’UEFA e sostenuta dall’Eca. Questa la nota del massimo torneo inglese: «La Premier League e i nostri club hanno ribadito all’unanimità la nostra forte opposizione alla proposta di riforma delle […] L'articolo La Premier League ribadisce il ...

Mercato Juventus - non solo Icardi : nuovo attaccante dalla Premier League! : Mercato Juventus- Giorni decisivi per il futuro della Juventus, soprattutto per quel che riguarda la scelta del prossimo allenatore. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, la sensazione è che Sarri sia il candidato numero uno per prendere il posto di Allegri sulla panchina bianconere. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’affondo decisivo della Juventus, anche se […] More

Bundesliga - è record di gol : meglio di Serie A e Premier League : La Bundesliga è andata da poco in archivio, una stagione che ha regalato molto spettacolo, confermata anche dal numero di gol realizzati, 973 gol in 306 partite, eguagliando così il record di 32 anni fa. Le cifre sono state presentate dalla lega calcio tedesca di calcio (Dfl), la media è stata di 3,2 gol a partita, contro i 2,8 della Premier League, i 2,7 della Serie A e i 2,6 di Liga e Ligue 1, solo 17 partite sono finite a reti ...

De Rossi in Premier League? Salah chiama il suo ex compagno : “sarebbe il benvenuto” : Salah chiama De Rossi: il giocatore egiziano non nasconde la voglia di tornare a giocare con l’ex capitano giallorosso “De Rossi sarebbe il benvenuto in Premier League, sarei contento di averlo di nuovo in squadra“. E’ l’invito dell’attaccante del Liverpool Mohamed Salah, all’ex capitano giallorosso ed ex compagno di squadra ai tempi della Roma. “De Rossi è una leggenda, un ottimo amico, non ...