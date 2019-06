Picchiano, minacciano e rapinano lo stesso anziano per cinque anni: arrestati due trentunenni (Di lunedì 17 giugno 2019) Due ragazzi di 31 anni di Lamezia Terme sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso e lesioni personali aggravate. I due per cinque anni consecutivi hanno rapinato sempre lo stesso uomo. (Di lunedì 17 giugno 2019) Due ragazzi di 31di Lamezia Terme sono statiper rapina aggravata in concorso e lesioni personali aggravate. I due perconsecutivi hanno rapinato sempre louomo.

Per la bellezza di cinque anni hanno preso di mira un uomo di sessant'anni, avvicinandolo di frequente per le strade di Lamezia Terme, in Calabria, minacciandolo con un coltello e facendosi sempre consegnare delle somme di denaro. I carabinieri della compagnia locale hanno oggi eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Lamezia Terme su richiesta della Procura della Repubblica, a seguito dell'inchiesta svolta nei confronti di due giovani lametini, Giuseppe Mastroianni e Antonio Mancuso, entrambi di 31 anni, responsabili di numerosi episodi di rapina commessi dal 2013 al dicembre 2018. La vittima presa costantemente di mira era infatti sempre la stessa, un sessantenne lametino.