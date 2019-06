Picchia la moglie e tenta di lanciare neonata dalla finestra | arrestato sudanese

Napoli - la moglie del tabaccaio Picchiato : «Mio marito ridotto in fin di vita - il nigeriano aveva modi da boss» : Davanti al vetro blindato è un susseguirsi inesorabile di persone, tutte col volto triste: comprano il biglietto per la metro e chiedono notizie dall?ospedale. Metro di Chiaiano,...

Picchia e stupra la giovane moglie incinta! Arrestato marocchino a Como : Dopo 4 mesi di violenze, la 27enne ha trovato il coraggio di chiedere aiuto durante il ricovero in ospedale, ma non è riuscita a lasciare il marito. Grazie alle indagini condotte dalla squadra mobile di Como, il pericoloso soggetto è finito dietro le sbarre. È finito l'incubo di una giovane donna marocchina costretta da mesi a subire le violenze del marito connazionale, ora chiuso dietro le sbarre del carcere di Como.-- Secondo ...

Como - fermato marocchino : Picchia e stupra la giovane moglie incinta : Dopo 4 mesi di violenze, la 27enne ha trovato il coraggio di chiedere aiuto durante il ricovero in ospedale, ma non è riuscita a lasciare il marito. Grazie alle indagini condotte dalla squadra mobile di Como, il pericoloso soggetto è finito dietro le sbarre Federico Garau ? Luoghi: Como

Picchia - insulta e maltratta il marito davanti ai figli : moglie allontanata da casa : L'indagine era iniziata nel giugno 2018 dopo una richiesta di aiuto che la donna aveva fatto giungere in Questura: ma è...

Johnny Depp accusa l'ex moglie Amber Heard : «Si è dipinta i lividi sul corpo - era lei a Picchiarmi» : È guerra tra Johnny Depp e l'ex moglie Amber Heard. L'attore, che ha intentato una causa per diffamazione da 50 milioni di dollari, ha accusato la donna di aver mentito sulle...

Lecce - non gradisce la cena : 57enne Picchia moglie e figlie - allontanato da casa : Un'altra brutta storia di maltrattamenti in famiglia arriva questa volta dal Salento e precisamente da Taviano, nel Leccese. Secondo quanto riporta la stampa locale un uomo di 57 anni è stato allontanato dalla sua abitazione in quanto per anni avrebbe usato violenza sui suoi congiunti, in particolare sulla moglie e le figlie. Addirittura una volta avrebbe picchiato la consorte perché la cena non era di suo gradimento. Un incubo che per le ...

Picchia la moglie che lo sgrida perché ubriaco - dopo 4 mesi di matrimonio : denunciato : dopo soli quattro mesi di matrimonio ha infranto il sogno della moglie che credeva di aver trovato l'uomo della sua vita: rientrato a casa nottetempo, dopo una serata trascorsa con gli amici, è stato sgridato dalla donna che l'ha scoperto ubriaco. Per tutta risposta l'uomo ha reagito malamente Picchiando la moglie che è riuscita a salvarsi guadagnando la porta di casa e dandosi alla fuga. Grazie a un automobilista e successivamente a una ...

Picchia la moglie - fermato davanti alla scuola dei figli : VIAREGGIO. Quando gli gridava di non poterne più delle botte, di volerlo lasciare, di voler chiudere quel matrimonio per sempre, lui la minacciava. Le diceva che le avrebbe portato via i figli, che l'...

Campomarino - Picchiava selvaggiamente la moglie : arrestato 38enne bulgaro : Intensi i controlli dei carabinieri del termolese nel corso del ponte del 1 maggio: due denunce e moltissima refurtiva recuperata BASSO MOLISE. Nel pomeriggio di venerdì i carabinieri di Campomarino ...

Pozzuoli - tampona l'auto della ex moglie e Picchia l'amico al volante : arrestato : I carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno arrestato un 54enne di Quarto già noto alle forze dell'ordine e ritenuto responsabile di atti persecutori ai danni della ex moglie 51enne. Percorrendo ...

Picchiava e umiliava la moglie - arrestato marito violento nel Napoletano : Condotte violente e vessatorie nei confronti della moglie: con questa accusa un 34enne è stato arrestato dai carabinieri a San Vitaliano. I militari dell'Arma hanno eseguito un'ordinanza di custodia ...

Picchia e segrega la moglie per due anni perché ha perso il bambino : 'È colpa tua' : MONZA - Per due anni ha Picchiato e segregato la moglie 'colpevole' di aver avuto un aborto spontaneo . Per questo un uomo è stato sottoposto a divieto di avvicinamento alla donna, una 43enne italiana,...