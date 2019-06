Personale ATA | nessun percorso abilitante speciale come per i docenti?

Personale ATA : sarà obbligo attestare presenza con dati biometrici : Novità su Personale ATA circa nuovi obblighi da parte dei lavoratori. Dopo l’approvazione della videosorveglianza presso asili nido e scuole dell’infanzia, diviene legge di stato la proposta inserita nel ddl Concretezza riguardo i controlli biomedici degli impiegati statali. A breve il ddl Concretezza sarà ufficialmente riconosciuto, ma sono stati evidenziati tutti i limiti del provvedimento. Ci si lamenta su vari aspetti lesivi, ...

Personale ATA 2019-2022 : 203 mila posti di lavoro - ecco le assunzioni : Personale Ata 2019-2022: 203 mila posti di lavoro, ecco le assunzioni Nuove assunzioni per il Personale Ata nel triennio 2019-2022. Lo ha stabilito il Miur con apposito decreto che riporta le dotazioni organiche nel settore, che saranno poi ripartite tra le regioni, su decisione degli Uffici Scolastici Regionali stessi. Si parla di 203 mila posti di lavoro in arrivo nei prossimi 3 anni scolastici, con varie qualifiche e ripartizioni per ...

Personale ATA - pubblicato il decreto Miur con le dotazioni organiche del triennio 2019-2022 : Il 3 Giugno 2019 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha reso nota la dotazione organica di Personale Ata nel triennio 2019/2022, con eventuale revisione annuale. In totale i posti di lavoro ammonterebbero a 203.434. Vediamo assieme le assegnazioni per figura professionale e la ripartizione regionale. Tutti i Concorsi in uscita Personale Ata, le dotazioni organiche per profilo professionale Il Miur, con la ...

Decreto Miur organici Personale ATA 2019/2022 : 203.434 posti totali : Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca comunica mediante la nota n. 26350 di lunedì 3 giugno 2019 e il Decreto le tabelle sulle dotazioni organiche generali del personale Ata per il triennio 2019-2022, con le suddivisioni per ogni figura valida per l'anno scolastico 2019-2020. personale Ata Il Decreto Miur prevede ben 203.434 posti disponibili destinati al personale Ata esattamente come indicano le tabelle incluse nel ...

Personale ATA - proroga contratto : cosa prevede l’articolo 59? : La proroga del contratto per il Personale ATA è un diritto inalienabile. Tuttavia, esso deve prevedere alcuni requisiti ben specifici. Sembra scontato chiarire che stiamo parlando dei casi di supplenza, i cui contratti possono essere sì prorogati, ma a patto che esso sia stipulato di base fino al 30 giugno. Personale ATA, diritto di proroga: ecco un esempio Di recente, una lettrice di Orizzonte Scuola, la signora Patrizia, ha illustrato il suo ...

Personale ATA : qualche precisazione su proroga contratto : In questo articolo daremo alcune informazioni utili sulla proroga contratto riguardante il Personale ATA. In primis è bene precisare come la proroga per una supplenza dal 30 giugno al 31 agosto possa avvenire solo in caso di criteri ben definiti, questo nel caso i supplenti interessati siano due. Personale ATA: il caso di due supplenti Una lettrice di Orizzonte Scuola ha esplicato in una mail il suo caso. La donna ha affermato essere in ...

Personale ATA : informazioni su calcolo festività soppresse : In questo articolo daremo preziose informazioni su come calcolare le festività soppresse riguardo il Personale ATA. A correre di nuovo in aiuto è un recente articolo di Orizzonte Scuola. C’è una norma che regola tale calcolo? Tutto parte dalla domanda di una collaboratrice scolastica, la quale ha affermato di sapere come ogni tre mesi interi di servizio si maturi un giorno di festività soppresse. Tuttavia, da come la signora ha letto ...

Inclusione : piano di formazione per docenti e Personale ATA : Nuove informazioni su sostegno e disabilità riguardanti l’intero personale scolastico. Il decreto 66/2017 che apporta norme circa la disabilità e l’Inclusione, prevede un progetto formativo tanto per i docenti, quanto per il personale ATA. Quanto previsto dal decreto in questione non subirà modifiche da parte del decreto di revisione approvato dal Governo (in via preliminare) lo scorso 20 maggio. Inclusione: il nuovo piano di ...

Organici Personale ATA 2019/20 : il MIUR ha emanato decreto e tabelle : Organici personale ATA 2019/22: il MIUR ha pubblicato la nota 26350 del 3 giugno 2019 e il decreto con le tabelle sulle dotazioni organiche complessive, con le ripartizioni per ciascun profilo valide per l’a.s. 2019/2020. La consistenza complessiva delle dotazioni organiche resta sostanzialmente inalterata a livello nazionale rispetto all’anno precedente, con un lieve incremento di 36 posti dovuti alla compensazione tra 113 posti di personale ex ...

Ferie Personale ATA 2019 : articolo 59 - cosa dice e quando maturano : Ferie Personale Ata 2019: articolo 59, cosa dice e quando maturano L’articolo 59 del CCNL comparto scuola disciplina la materia delle Ferie per il Personale Ata anche nel caso in cui si accetti di svolgere una supplenza in qualità di docente. Ferie Personale Ata 2019: cosa dice l’articolo 59 In generale, si può dire che l’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione delle condizioni previste dal CCNL per il Personale assunto a ...

Personale ATA - gdl di Bologna reinserisce in graduatoria collaboratrice scolastica : Una collaboratrice scolastica ingiustamente licenziata ha fatto ricorso al Tribunale del lavoro di Bologna per ottenere il reinserimento nelle graduatorie di istituto. Di seguito rimettiamo il contributo fornito dall’ Avvocato Giovanna Dell’Anna che ha assistito in giudizio la ricorrente.Una collaboratrice scolastica della Provincia di Bologna, ha inoltrato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d’Istituto di 3^ fascia per ...

Personale ATA : c’è obbligo di motivazione per il diniego ferie? : Come è risaputo, il Personale ATA è un ruolo lavorativo che presenta, talvolta alcune controversie riguardo la vita professionale che abbisognano di opportuni chiarimenti, come del resto molte altre professioni. E’ d’uopo quindi rispettare i diritti e i doveri di tale branca di lavoratori in tutte le istituzioni scolastiche del nostro Paese. Su Orizzonte Scuola, Giovanni Calandrino ha dato ulteriori, preziose, informazioni circa ...