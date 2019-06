Perché l' addio risentito del Capitano causerà seri danni alla Roma 

TOTTI CONFERENZA STAMPA ADDIO ALLA ROMA PERCHÈ?/ Diretta streaming Rai : caos panchina : Diretta CONFERENZA STAMPA Francesco TOTTI di ADDIO ALLA ROMA: segui l'evento in streaming video e tv su Sky e Rai 2. Perchè lascia la ROMA? Tra i motivi...

Totti - conferenza stampa addio alla Roma/ Diretta tv e streaming video Rai 2 : Perché lascia? : Diretta conferenza stampa Francesco Totti di addio alla Roma: segui l'evento in streaming video e tv su Sky e Rai 2. Perchè lascia la Roma? Tra i motivi...

Totti - addio alla Roma : il Capitano si dimette - lunedì dirà Perché : Francesco Totti si dimette. L'appuntamento per l'addio è al Coni, lunedì alle 14. Il Capitano spiegherà i motivi che lo spingono a lasciare la Roma dopo 30 anni...

Maradona lascia i Dorados - sui social le parole d’addio : “volevo chiarire il perchè della mia uscita” : Diego Armando Maradona fa chiarezza sui social: le parole dell’argentino dopo l’addio ai Dorados Diego Armando Maradona ha salutato oggi i Dorados: l’ex calciatore ha deciso di interrompere la sua avventura con la squadra messicana a causa di problemi di salute che lo costringeranno a sottoporsi a due interventi chirurgici. Dopo la comunicazione del manager del “Diez”, Maradona ha voluto parlare ai suoi fan e ...

Velvet Collection diventa un film - ecco Perché non ci sarà la terza stagione ma un addio speciale : Velvet Collection non è stata rinnovata per una terza stagione, nonostante il buon riscontro di pubblico in Spagna, ma ci sarà comunque modo di assistere ad una conclusione della serie che non sarà quella del finale del secondo capitolo. La serie di Ramon Campos, dal titolo originale Velvet Colección, è nata come spin-off di Velvet ambientato in una casa di moda di Barcellona negli anni Settanta, cinque anni dopo la fine della quarta stagione ...

Conferenza stampa Allegri/ Streaming video e diretta tv : Juventus - Perché l'addio? : Conferenza stampa Allegri Streaming video e diretta tv: i perché dell'addio alla Juventus. L'allenatore parla con il presidente Andrea Agnelli.

Diego Godin - addio in lacrime all'Atletico Madrid : Perché ora l'Inter può sperare : "Questi sono i miei ultimi giorni all'Atletico". Diego Godin ha ufficializzato la fine della sua lunga esperienza nella file dei Colchoneros. Il 33enne difensore uruguaiano, in scadenza di contratto a giugno, ha parlato in conferenza stampa e non è riuscito a trattenere l'emozione. "Per me questo no

Cessione Cancelo - perchè il portoghese può realmente dire addio? : Cessione Cancelo- Arrivato dall’Inter, tramite il Valencia, per 40 milioni di euro, Cancelo ha stupito tutti nella prima parte di stagione, per poi perdersi leggermente con il passare del tempo nella seconda parte dell’annata. Grande facilità di corsa e grandi doti offensive, meno brillante in fase di ripiegamento e fase difensiva. La Juventus osserva e […] More

Bonucci-Juventus - tutta la verità : “Allegri? Ecco perchè ho detto addio” : BONUCCI JUVENTUS- Intervistato ai microfoni di Raffaella Carrà per la trasmissione “A raccontare comincia tu“, Leonardo Bonucci ha sottolineato il suo punto di vista sul suo addio alla Juventus nel corso della passata stagione. Un addio meditato, poi culminato con il passaggio in rossonero. Un anno a Milano decisamente deludente a livello sportivo, ma come […] More