Pensioni | in 20 anni spesa doppia Nel 2039 quasi 300 mld in assegni

Pensioni - l’Inps lancia l’allarme! I baby boomers si ritirano - in 20 anni raddoppierà la spesa : Nei prossimi 20 anni i baby boomers si ritireranno dal lavoro e, secondo uno studio del Sole 24 Ore, la spesa Pensionistica in Italia raddoppierà. Nel 2040 ci saranno 5 milioni di lavoratori in meno e 5 milioni di pensionati in più. Lo scarso risultato che al momento sta avendo quota 100 non intacca il quadro generale, influenzato dalla persistenza della crisi economica e dal quadro demografico.

Pensioni ultime notizie : incentivi oltre i 62 anni in Francia - il confronto : Pensioni ultime notizie: incentivi oltre i 62 anni in Francia, il confronto Mantenere la possibilità di uscire a 62 anni, ma con un sistema di incentivi finalizzato a far lavorare più a lungo. Questo l’obiettivo del primo ministro francese, Edouard Philippe, nel suo discorso metà mandato. Ci sarà quindi una riforma delle Pensioni nel Paese transalpino, che però non toccherà la possibilità di uscire dal mondo del lavoro a 62 anni, pur ...

Pensioni anticipate grazie alle aziende : scivolo di sette anni simile ad isopensione e Ape : Nel decreto crescita è previsto da un emendamento uno scivolo di sette anni per andare anticipatamente in pensione per lavoratori subordinati nelle grandi aziende. La misura se l’emendamento sortisse i suoi effetti e venisse validato dal Parlamento, consentirebbe questo largo anticipo di pensione fino al 31 dicembre 2020, essendo una misura sperimentale. Con questo scivolo diventerebbero molteplici le vie di uscita dalla pensione grazie alle ...

Pensioni d’oro - in 14 anni persi 12 mesi di assegni : Un pensionato “d'oro”, con un assegno superiore ai 100mila euro lordi l'anno, per effetto delle parziali indicizzazioni all'inflazione, tra il 2006 e il 2019 ha perduto in termini cumulati un’intera annualità rispetto a un suo alter ego che avesse goduto di una perequazione piena. Negli stessi 14 anni un pensionato con un assegno pari a 8 volte il minimo (3.420 euro) ha perso l’11%. Una perdita secca che non ...

La Ue : «Giustificata la procedura per debito - dal governo danni all’economia» Fisco e Pensioni : le 5 richieste Ue all’Italia : La Commissione europea compie il primo passo formale per l’avvio della procedura per deficit eccessivo nei confronti dell’Italia: «Le ultime misure prese dal governo capovolgono gli effetti positivi degli interventi passati»

Pensioni ultime notizie : anticipata con scivolo di 7 anni. Chi può accedere : Pensioni ultime notizie: anticipata con scivolo di 7 anni. Chi può accedere Un emendamento al decreto crescita prevede una nuova uscita anticipata con scivolo fino a 84 mesi, ma non per tutti. Ci sarebbero infatti delle condizioni importanti da rispettare per poterne approfittare. Ciò avverrebbe solo nelle grandi aziende, ma a fronte di una riorganizzazione tecnologica e di un piano di assunzioni. La spesa necessaria ammonta a 30 e 40 ...

Pensioni - chi potrà ritirarsi dal lavoro con 7 anni di anticipo : Un emendamento al decreto Crescita presentato dai relatori del M5s e della Lega prevede la possibilità di un maxi-scivolo di sette anni con cui i lavoratori delle grande aziende (sopra le mille unità) potranno anticipare la pensione di 84 mesi. A pagare il pre-pensionamento dovrà essere l'azienda, che però potrà usufruire del fondo solo nel caso in cui investa in una strutturale trasformazione tecnologica. La misura vale solo per grande ...

Pensioni - manifestazione in piazza San Giovanni a Roma : “Siamo centomila”. Barbagallo : “Governo è Robin Hood Ogm” : “Siamo in centomila” dicono gli organizzatori della manifestazione dei pensionati, indetta da Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil, che oggi si sono ritrovati in piazza San Giovanni, a Roma. Migliaia di persone che, usando lo slogan “Dateci retta”, chiedono più tutele e meno tasse per 16 milioni di pensionati e protestano contro il taglio della rivalutazione degli assegni. “Abbiamo riconquistato, dopo tanti anni, piazza ...

Pensioni ultima ora : Quota 41 - Salvini “hai lavorato 41 anni vai in pensione” : Pensioni ultima ora: Quota 41, Salvini “hai lavorato 41 anni vai in pensione” Pensioni ultima ora: l’alleanza di Governo composta da MoVimento 5 Stelle e Lega risente nelle ultime settimane delle fibrillazioni elettorali. Infatti con l’avvicinarsi della scadenza elettorale il rapporto tra gli alleati di governo appare sempre più conflittuale. Pensioni ultima ora, futuro dell’esecutivo in discussione? Oltre alla distanza ...

Nasconde per anni i cadaveri della madre e dello zio per prendere le loro Pensioni : Lo zio era morto tre anni fa, la madre da sei mesi ma entrambi i cadaveri non avevano mai lasciato la casa di un cinquantacinquenne che, a quanto emerso, avrebbe nascosto i corpi ed evitato di denunciare il decesso dei familiari per un motivo ben preciso: continuare a farli considerare vivi per lo Stato e quindi percepire le loro pensioni. La macabra scoperta dei due cadaveri trovati in casa è stata fatta nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì ...