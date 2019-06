Situazione molto seria! Andrea Camilleri è in rianimazione

(Di lunedì 17 giugno 2019) Apprensione nel mondo della letteratura e dell’arte per il ricovero urgente di: lo scrittore è stato trasportato all’ospedale Santo Spirito di Roma per arresto cardiaco. Il romanziere siciliano, papà del commissario Montalbano, autore della saga dei gialli che ha dato vita a uno degli sceneggiati televisivi più amati di sempre dagli spettatori italiani, sarebbe stato ricoverato in seguito a un infarto. Dall’ospedale Santo Spirito di Roma, dove lo scrittore è stato ricoverato stamattina, non trapelano notizie relativamente al ricovero d’urgenza.Dalle prime informazioni, lo scrittore siciliano è stato rianimato appena arrivato in ospedale. Per i medici il quadro generale diè “serio”, quindi la prognosi rimanegrave e non fa ben sperare considerando anche l’età dello scrittore.