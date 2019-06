Panchine Serie B | la situazione | La Spezia propone un biennale a Italiano

La rassegna stampa di lunedì 3 giugno – Maldini e Giampaolo per il Milan - Sarri e la Juve - il valzer Panchine e il calciomercato - il Verona in Serie A sulle prime pagine [FOTO] : 1/5 rassegna stampa ...

La rassegna stampa di mercoledì 22 maggio – Panchine calde in Serie A : 1/4 ...

Serie A : Allegri - Gasperini e gli altri - le nuove (possibili) Panchine : Allegri, Gasperini e gli altri: le nuove (possibili) panchine in Serie A È notizia fresca di ieri il divorzio tra Massimiliano Allegri e la Juventus. Il tecnico livornese lascia dopo 5 stagioni e 11 trofei la panchina bianconera. Conte, Pochettino, Deschamps, Sarri e Inzaghi i nomi in cima alla lista dei sostituti. Guardiola, al momento, sembra soltanto una piacevole suggestione. Non si muove solo Madama comunque, per la panchina in ...

Panchine Serie A - intreccio Juve-Inter : domani la giornata decisiva [DETTAGLI] : Panchine Serie A – In attesa delle ultime giornate del campionato di Serie A a tenere banco è anche e soprattutto la questione panchina per la prossima stagione. In particolar modo situazione delicata per quanto riguarda Juve e Inter. Obiettivo in comune è quello di Antonio Conte, l’ex Ct della Nazionale ha confermato la volontà di tornare in Italia ma non si è mai sbilanciato sulla possibile destinazione. Ma la certezza è una ...

Panchine Serie A - la situazione tra conferme e addii : ribaltoni in casa Inter e Milan [DETTAGLI] : Il campionato si avvia alla conclusione ed è già ora di pensare al mercato. Non solo quello relativo ai calciatori, ma sarà soprattutto il mercato allenatori a tener banco, in un’estate che si preannuncia bollente. Vediamo tra conferme e addii la situazione delle Panchine di Serie A. Gasperini (Mauro Locatelli/LaPresse) ATALANTA – Il nome che siederà sulla panchina della Dea dipenderà dalla qualificazione o meno in Champions. ...

Panchine girevoli in Serie A e la prima scelta potrebbe essere Conte : A tre giornate dalla fine del campionato, in Serie A molte società sono pronte ad iniziare il valzer delle Panchine per la prossima stagione. Dalla Juventus alla Roma passando per Inter, Milan e Lazio solo per citarne qualcuna; stanno cominciando a guardarsi attorno per la nuova guida tecnica. Ovviamente il nome piu gettonato per quanto riguarda le big è quello di Antonio Conte che dopo aver rifiutato la panchina della Roma è diventato ...