Palmeri | “Non c’è motivo di cedere Koulibaly alla Juve”

forzazzurri

(Di lunedì 17 giugno 2019) Quest’oggi su Radio Marte il giornalista Tancredisi è espresso su una differenza notevole che intercorrerebbe tra la cessione di Higuain e. Ha affermato: “Higuain è andato via con la clausola dopo aver litigato con De Laurentiis ed il passaggioJuve va bene.non mi risulta abbia litigato con De Laurentiis per cui non ci sarebbe ilper cederlo ai bianconeri. In più, non credo Sarri al momento possa chiedere i giocatori ed essere accontentato”. Ti potrebbero interessare anche: Ugolini: “La trattativa per Manolas potrebbe andare in porto, la Roma vorrebbe Mertens” Criscitiello: “Ecco chi ha scelto Sarri, curiosità sulla presentazione” Comunicato AS Roma – Parole durissime verso Francesco Totti L'articolo: “Non c’èdiJuve” proviene da ForzAzzurri.net.

MarekNapoli : RT @napolimagazine: MERCATO - Palmeri: 'Koulibaly? Non c'è motivo per venderlo alla diretta concorrente' - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Palmeri: 'Koulibaly non ha rotto con De Laurentiis, non c'è motivo per venderlo alla Juve!' -