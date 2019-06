Pallavolo | Julio Velasco è ufficialmente il nuovo dt del settore giovanile maschile della

sportfair

(Di lunedì 17 giugno 2019) Il dirigente argentino ha firmato un contratto che lo legherà alla FIPAV per due anni e mezzo La Federazione Italianaè lieta di annunciare che è stato raggiunto un accordo per la nomina diqualedirettore tecnico dell’attivitàdel, che da allenatoreNazionaleha collezionato 323 presenze alle quali si aggiungono le 35 sulla panchinaNazionale Femminile, ha contribuito a scrivere le pagine più glorioseitaliana rendendola al contempo un modello sportivo universalmente riconosciuto. Il dirigente argentino, voluto fortemente dal presidente federale che in questa scelta è stato sostenuto dal Consiglio Federale, ha firmato un contratto che lo legherà alla FIPAV per due anni e mezzo., che sarà al lavoro già dalle prossime ore, verrà presentatoalla stampa ...

