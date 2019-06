Pallanuoto | Superfinal World League Belgrado 2019 | in otto alla ricerca del primo pass

oasport

(Di lunedì 17 giugno 2019) Senza sussulti patriottici per l’Italia, andrà in scena ala Super Final delladi: la formula è la medesima vista qualche settimana fa per le donne, ovvero con unolimpico a disposizione per la vincitrice. Lepartecipanti, tre provenienti dall’Europa Cup, quattro dall’Intercontinental Cup, oltreSerbia, sono divise in due gironi. Si preannuncia comunque unamolto europea. Nel Girone A sono presenti Ungheria, Giappone, Canada e Spagna: i nipponici sono già ammessi di diritto alle Olimpiadi, ma certamente in ogni caso le due formazioni favorite per avere un accoppiamento più morbido ai quarti sono le due europee. I magiari hanno vinto l’Europa Cup battendo la Croazia, padrona di casa nella manifestazione. Gli iberici sono gli autori della mancata partecipazione del Settebellorassegna: ai quarti ...

