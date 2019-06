Pakistan | valanga travolge quattro italiani e tre pachistani I soccorsi non partiranno

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 giugno 2019)alpinistie tresono stati travolti da unanella valle di Ishkoman, in. L’incidente è avvenuto nella mattina di lunedì, a circa 5.300 metri di altitudine. L’esercito pachistano sta organizzando una missione di soccorso con gli elicotteri, ma non partirà prima di domani a causa delle difficili condizioni meteorologiche e la distanza tra la base e il luogo della. Secondo fonti pachistane, la spedizione era guidata da Tarcisio Bellò e composta da Luca Morellato, David Bergamin, Tino Toldo e daiNadeem, Shakeel e Imtiaz. La zona remota in cui è avvenuto l’incidente rende le comunicazioni molto difficili. L’obiettivo degli alpinisti era raggiungere una cima inviolata di circa 5.800 metri nell’area dell’Hindu Kush, individuata nel 2017 dall’alpinista Franz Rota Nodari, scomparso nel marzo del 2018 sul Concarena. ...

