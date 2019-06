Pakistan | valanga travolge 4 alpinisti italiani

meteoweb.eu

(Di lunedì 17 giugno 2019) I soccorritori hanno reso noto che unaha travolto 7– 4e 3 pachistani – impegnati in una spedizione in. L’incidente è avvenuto a quota 5.300 metri nella valle di Ishkoman, nel distretto di Ghizer. L’esercito pachistano sta organizzando una missione di soccorso che purtroppo potrebbe non partire a breve a causa delle condizioni meteo e della distanza tra la base e il luogo dell’incidente. L'articoloMeteo Web.

