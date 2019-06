Oroscopo luglio | Vergine | intraprendenti in amore

Oroscopo luglio - Leone : progetti in corso - soprattutto nel lavoro : Voi nativi del segno del Leone in questo soleggiato mese di luglio farete lavorare la mente senza alcuna sosta, anche nei momenti di rilassamento fisico. Quindi ci sarà ampio spazio per i progetti, sia sul lavoro che su tanti altri ambiti della vostra vita: una vera e propria fase di inizio per fare molto ed anche di più di quanto già non abbiate fatto. Ogni cosa però verterà verso una prospettiva diversa da quella adottata finora, e i ...

Oroscopo luglio - Cancro : evitare le cattive amicizie : Voi nativi del segno del Cancro avete avuto parecchie delusioni sentimentali, che riguardano non solo gli amori, ma anche le amicizie e qualche familiare. Il mese di luglio dovrete rinnovare la vostra situazione evitando queste persone, anche se ciò vuol dire stare da soli un po' con se stessi. Avete bisogno di sincerità e di attenzioni, e in questo momento nessuno sembra disposto a darvi tutto questo senza un tornaconto personale. In questo ...

Oroscopo luglio : emozioni per i segni di aria come Acquario - progetti per quelli di terra : Il mese di luglio è quello centrale dell'estate, e di conseguenza anche il mese in cui le energie si faranno sentire e la voglia di fare progetti e di andare in cerca di nuove emozioni si farà sempre più intensa. I segni di fuoco e terra saranno più propensi verso i loro progetti e i loro obiettivi più ambiziosi, a cui hanno dedicato gran parte di questa prima parte dell'anno, mentre quelli di aria e di acqua saranno attratti dagli aspetti più ...

Oroscopo luglio - Toro : cambiamenti in atto in amore e lavoro : Voi nativi del segno del Toro siete abbastanza schematici, e i cambiamenti non fanno parte di quell'insieme di cose che voi apprezzate particolarmente. Nel mese di luglio però ci saranno, e dovrete fare in modo di adattarvi bene. Dovrete gettarvi alle spalle ogni sorta di dubbio e cominciare a dedicarvi a cose nuove, perché potrebbero portarvi soddisfazioni che in altre circostanze potreste non vedere mai. In poco tempo, sarete inaspettatamente ...

Oroscopo luglio - Ariete : situazione più semplice sul fronte lavorativo : Il carattere di voi nativi del segno dell'Ariete è forte e orgoglioso, che non si lascia sopraffare da niente e da nessuno, neanche da qualcosa di poco conto o per qualcosa che non vi interessa direttamente. Nel mese di luglio però le vostre posizioni potrebbero essere più flessibili e morbide, in favore non solo del quieto vivere, ma soprattutto per rendere l'estate più allegra e meno litigiosa rispetto ai mesi precedenti. Amore e affetti Le ...

Oroscopo Paolo Fox luglio e agosto : previsioni dell’estate 2019 : Paolo Fox, Oroscopo estate: le previsioni astrologiche dei mesi di luglio e agosto 2019 Dal numero speciale di DiPiùTv “Stellare” uscito in edicola alla fine del 2018, dedicato allo zodiaco di tutto il 2019, riportiamo in questo pezzo alcune indicazioni relative alle previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox di tutta l’estate 2019, con lo zodiaco di luglio e agosto, segno per segno. I nati sotto il segno dell’Ariete, ...

Oroscopo settimanale dall'8 al 14 luglio : Cancro affettuoso - Scorpione geloso : Nella settimana dall'8 al 14 luglio la Luna si sposterà dal segno della Bilancia a quello del Sagittario, dove già risiede Giove. Plutone e Saturno rimarranno in Capricorno, come Nettuno nel segno dei Pesci ed Urano nei gradi del Toro. Il Sole, Il Nodo Lunare e Venere si troveranno in Cancro, mentre Marte e Mercurio stazioneranno in Leone. Cancro affettuoso Ariete: cocciuti. I contrasti planetari della settimana vedranno probabilmente i nati del ...

Oroscopo weekend 6 e 7 luglio : guadagni per Gemelli - Ariete attraente : Nel fine settimana del 6 e 7 luglio, il progressivo allontanamento di Nettuno dalla costellazione dei Pesci renderà il segno più volenteroso e pronto alle sfide, e la stessa cosa varrà anche per il Capricorno, favorito al contempo da Saturno. Venere in Cancro porterà delle belle novità sotto molti aspetti. Sagittario leggermente in risalita sul fronte economico, ma non su quello lavorativo. La Bilancia avrà bisogno di un po' più di ...

Oroscopo Branko di oggi - 13 giugno - e del mese di luglio 2019 : Branko: previsioni Oroscopo del giorno (13 giugno 2019) e di luglio, segno per segno Mancano poco più di due settimane alla fine di giugno perciò, sfogliando il libro “Branko 2019, calendario astrologico”, dedicato allo zodiaco di tutto l’anno, riveliamo in questo articolo le prime previsioni astrologiche di Branko del mese di luglio 2019, assieme all’Oroscopo di oggi, giovedì 13 giugno, con indicazioni per ciascuno dei ...

Oroscopo 5 luglio : Vergine incompresa - Bilancia sotto stress - tregua per Scorpione : Nella giornata di venerdì 5 luglio ci saranno dei miglioramenti sul fronte dei vari stati d'animo dei segni dello zodiaco, a cominciare dall'Ariete e dallo Scorpione i quali troveranno dei punti di contatto con il partner dopo molti giorni di dissidi. La salute invece sarà messa a dura prova per i segni della Bilancia e dei Pesci. Lavoro in calo per il Sagittario e per il Capricorno, problemi economici per il Cancro....Continua a leggere

Oroscopo 4 luglio : Capricorno intraprendente - problemi di coppia per Leone : Nella giornata di giovedì 4 luglio gli astri daranno prova delle reali capacità del Capricorno, ancora sotto l'influsso di Saturno, mentre Marte nel segno del Leone darà l'avvio a qualche malumore all'interno della coppia. Il lavoro invece occuperà gran parte della giornata per il segno della Vergine e del Sagittario. Acquario combattivo. A seguire, le previsioni astrologiche della giornata segno per segno. L'Oroscopo dall'Ariete alla ...

Oroscopo 3 luglio : crisi di coppia per Pesci - malessere per Bilancia : Nella giornata di mercoledì 3 luglio ci saranno parecchie difficoltà a cui fare fronte: da quelle sentimentali per i Pesci, il Sagittario e lo Scorpione, fino a quelle lavorative e pratiche per il Cancro e per la Bilancia. Il Leone ancora sotto la benefica influenza di Marte sarà un asso sul posto di lavoro, mentre la Vergine dovrà fare i conti con gli influssi della Luna a metterle i bastoni fra le ruote. A seguire, le previsioni astrologiche ...

Oroscopo 2 luglio : acquisti per Ariete - Cancro innamorato : Durante la giornata di martedì 2 luglio ci saranno ottime novità sul fronte lavorativo e finanziario per i nativi nel segno dei Gemelli e per i nati Leone. Piccolo rialzo anche per lo Scorpione, mentre per il Sagittario potrebbe avere bisogno di un po' tempo per trovare la serenità perduta. Meglio i Pesci, soprattutto sul fronte dell'umore e della creatività. Di seguito le previsioni degli astri per i 12 segni dello zodiaco. L'Oroscopo ...

Oroscopo settimana dal 1° al 7 luglio : Vergine incerta - Toro e Scorpione sottotono : Nella settimana che va dal 1° al 7 luglio troviamo l'Acquario tra i favoriti, soprattutto in amore. La stessa situazione si riscontrerà per i nativi del segno del Cancro grazie a Venere. Nettuno, ancora nella costellazione dei Pesci, li renderà piuttosto pigri e pessimisti, mentre Saturno stazionerà ancora in Capricorno. Il Sagittario, sotto l'influenza di Giove, sarà alquanto combattivo sul fronte amoroso. Marte nel Leone lo renderà più ...