Oroscopo del 20 giugno | Acquario creativo | Leone paziente

Oroscopo Paolo Fox luglio e agosto : previsioni dell’estate 2019 : Paolo Fox, Oroscopo estate: le previsioni astrologiche dei mesi di luglio e agosto 2019 Dal numero speciale di DiPiùTv “Stellare” uscito in edicola alla fine del 2018, dedicato allo zodiaco di tutto il 2019, riportiamo in questo pezzo alcune indicazioni relative alle previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox di tutta l’estate 2019, con lo zodiaco di luglio e agosto, segno per segno. I nati sotto il segno dell’Ariete, ...

L'Oroscopo dell'amore per i single - 17 giugno : Ariete pigro - Capricorno innamorato : Le previsioni astrologiche di lunedì esortano i segni zodiacali a vincere le paure per aprirsi alle nuove sensazioni amorose con maggiore fiducia e slancio emotivo. Di seguito L'oroscopo dell'amore per i single segno per segno. Nuove prove nelL'oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine Ariete: i transiti planetari scatenano una certa pigrizia che non vi è consona, quindi vincetela e uscite aprendovi alle opportunità amorose con fiducia. ...

L'Oroscopo del giorno 18 giugno - da Bilancia a Pesci : martedì positivo per Scorpione : L'oroscopo del giorno 18 giugno 2019 è pronto a regalare ottime novità in ambito sentimentale ma anche in quello lavorativo, ovviamente non a tutti. Curiosi di scoprire quali sono i segni più fortunati di questo martedì? Come consuetudine ormai consolidata, a tenere alta la curiosità è l'attesissima classifica con le stelline, supportate dalle immancabili previsioni su amore e lavoro. Sotto analisi in questo contesto, lo ricordiamo, i soli ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 17 giugno : Bilancia affettuosa - Vergine polemica : Nelle previsioni astrologiche di lunedì, dedicate alle relazioni a due, si riscontra una certa voglia di agire, di spazzare via le paure e gli attriti in modo consapevole e positivo. L'oroscopo dell'amore di coppia introduce alcuni consigli stellari utili per progredire nel rapporto amoroso. Previsioni astrologiche di lunedì Ariete: Venere vi dà la spinta giusta per approfondire le vostre sensazioni amorose nel modo giusto, quello che indaga nei ...

Oroscopo del 19 giugno : Toro stacanovista - Leone ambizioso : Mercoledì 19 giugno 2019, la Luna, Plutone e Saturno stazioneranno nel Capricorno, mentre Marte, Mercurio e il Nodo Lunare si troveranno nel segno del Cancro. Giove permarrà in Sagittario, come Nettuno in Pesci e Urano nel segno del Toro. Venere e il Sole saranno sui gradi dei Gemelli. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Toro stacanovista Ariete: affettuosi. Il focus dei nati del segno potrebbe essere rappresentato ...

Oroscopo del 18 giugno : Capricorno affascinante - contrasti lavorativi per Vergine : Martedì 18 giugno 2019, la Luna, Plutone e Saturno stazioneranno in Capricorno, mentre Sole e Venere si troveranno in Gemelli. Giove continuerà il suo moto in Sagittario, Nettuno si troverà in Pesci. Marte, Mercurio e il Nodo Lunare saranno in Cancro, mentre Urano si troverà nel segno del Toro. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Offerte lavorative per Cancro Ariete: perplessi. Le dissonanze planetarie potrebbero ...

Oroscopo Branko della settimana entrante e di oggi - 16 giugno : Oroscopo di oggi, 16 giugno 2019, e settimanale: previsioni astrologiche di Branko Come ogni mattina anche oggi, domenica 16 giugno 2019, le previsioni di Branko dell’Oroscopo del giorno che riportiamo in questo pezzo sono tratte dal libro “Calendario Astrologico 2019”. Dall’opera in questione, contenente lo zodiaco di tutto l’anno, riprendiamo piccoli stralci relativi, appunto, all’Oroscopo di Branko di oggi, ...

Oroscopo Paolo Fox di oggi - domenica 16 giugno - e della settimana : Paolo Fox: le previsioni dell’Oroscopo di oggi, 16 giugno 2019, e settimanali Dall’ultimo numero di DiPiùTv, riportiamo in questo articolo alcune piccole indicazioni relative alle previsioni di Paolo Fox dell’Oroscopo del giorno (domenica 16 giugno) e della nuova settimana, per ogni segno zodiacale, per single, vita di coppia e professione. Se l’Ariete è separato, avrà ancora delle discussioni da affrontare, in merito ai ...

L'Oroscopo del 16 giugno : Cancro e Leone in difficoltà : Parte una nuova giornata per i dodici segni dello Zodiaco, quella che chiude la settimana. L'oroscopo del 16 giugno è pronto a rivelare quali sono le novità degli astri. Approfondire le previsioni astrologiche della giornata di domenica può essere interessante per sapere a cosa andrà incontro ciascun segno zodiacale....Continua a leggere

L'Oroscopo del giorno 17 giugno - previsioni 2ª sestina : la Luna 'abbraccia' il Capricorno : L'oroscopo del giorno 17 giugno 2019 annuncia il magico ed esaltante ingresso della Luna in Capricorno. È proprio quello che ci voleva per ultimare presto e bene i preparativi con in vista la ripartenza settimanale. La parola d’ordine, in questo caso per la maggioranza dei sei segni zodiacali sotto analisi quest'oggi, dovrà essere 'disimpegno'. Specie se qualcuno ha già in programma qualcosa di speciale da vivere con gli amici, senz'altro vi ...

Oroscopo del 16 giugno : giornata faticosa per Gemelli e Sagittario : Quella di domani 16 giugno sarà una giornata positiva per l'Ariete e il Leone. Momento deludente per il segno dei Gemelli e per il Sagittario, che faranno fatica a gestire i rapporti personali. Di seguito l'Oroscopo su amore, lavoro e salute di domenica 16 giugno 2019 per tutti i segni, da Ariete a Pesci. Previsioni astrologiche del 16 giugno 2019 Ariete: fine settimana positivo per il segno, almeno per quanto riguarda i sentimenti. La giornata ...

Oroscopo del 17 giugno : Ariete agitato - Pesci distratto : Lunedì 17 giugno 2019 la Luna e Giove si troveranno nel segno del Sagittario mentre Plutone e Saturno saranno in Capricorno. Urano stazionerà in Toro e Nettuno sarà sui gradi dei Pesci. Venere ed il Sole si troveranno in Gemelli e Marte, Mercurio ed il Nodo Lunare rimarranno nel segno del Cancro. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Ariete agitato Ariete: agitati. Se da un lato le questioni lavorative procederanno ...

L'Oroscopo dell'amore per i single fino al 23 giugno : Cancro ansioso - novità per Scorpione : Le novità amorose non mancheranno nelle previsioni astrali settimanali segno per segno. L'oroscopo dell'amore per i single 'lancia' delle possibilità da prendere al volo per raggiungere la felicità sentimentale. Previsioni astrali dall'Ariete alla Vergine Ariete: Sole e Venere saranno in posizione favorevole e potrete vincere una sorta di pigrizia conferitavi da Marte in quadratura. Apritevi ai nuovi amori con maggiore slancio e siate più ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia dal 17 al 23 giugno : Bilancia innamorata - Scorpione felice : Le previsioni astrali riguardanti le relazioni a due sono ricche di sorprese, tutte da approfondire sfruttando i transiti planetari favorevoli. Di seguito L'oroscopo dell'amore di coppia settimanale. Previsioni astrali segno per segno Ariete: simpatici e solidali con gli altri a inizio settimana, sarete molto ottimisti nei confronti dell'amore. Riuscirete così a vincere una certa insoddisfazione derivante da una smania di trasformazione dei ...