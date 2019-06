Oroscopo 10 luglio | Gemelli generoso | Acquario seducente

Oroscopo 9 luglio : ottimo il Toro - amicizie in rialzo per Leone : Nella giornata di martedì 9 luglio l'ambito lavorativo darà parecchie difficoltà ai nativi dei segni dell'Ariete e dell'Acquario: infatti questi due segni, sebbene abbiano molta grinta a loro disposizione, potrebbero sentirsi 'sommersi' da alcune questioni puramente pratiche. In netto rialzo invece sono il segno del Cancro, con tanta positività da donare anche agli altri, ed il segno dei Pesci, atteso da qualcosa di totalmente diverso rispetto a ...

Oroscopo 8 luglio : Cancro ammaliante - gelosia per lo Scorpione - Capricorno in ribasso : Lunedì 8 luglio l'emotività non sarà il piatto forte del segno dei Pesci: sarà scostante con il partner e leggermente più “svogliato” del solito. Al contrario, l'Ariete si dimostrerà volenteroso, esattamente come l'Acquario, il quale non esiterà a trascorrere una giornata di lavoro intenso ma con il sorriso. Salute in calo per Bilancia, la quale dovrà fare molta attenzione per non comprometterla ulteriormente. Di seguito, le previsioni degli ...

Oroscopo settimana dall'8 al 14 luglio : Pesci pigro - incomprensioni per Sagittario : Nella settimana che va da lunedì 8 a domenica 14 luglio, Venere e il Sole nella costellazione del Cancro saranno di grande aiuto nelle relazioni, sia quella con il partner che quella con gli amici. Nei Pesci stanzia ancora Nettuno, Marte e Mercurio ancora nel Leone. Luna e Giove nel Sagittario potrebbero procurargli qualche insoddisfazione. Segni favoriti della settimana oltre al Cancro sono Gemelli, Toro e Leone. L'Oroscopo dall'Ariete alla ...

Oroscopo luglio - Capricorno : i sentimenti saranno favoriti : luglio sarà il mese dell'azione e delle collaborazioni per i nativi del segno del Capricorno. Ma stavolta non tutte le vostre energie saranno indirizzate verso il fronte lavorativo. Gli affetti avranno infatti un posto di riguardo nel vostro cuore, e da alcuni chiarimenti e più dialogo all'interno della coppia trarrete ulteriore beneficio. Avete avuto forti perplessità negli ultimi tempi, ma nel mese di luglio queste incertezze saranno ...

Oroscopo luglio - Pesci : voglia di nuove avventure : Nel corso del mese di luglio, voi nativi del segno dei Pesci riuscirete a fare qualcosa che andrà ben oltre tutto ciò che avete già fatto finora, sia in amore che sul lavoro. Infatti fino a questo momento avete avuto delle perplessità e avete continuato a basarvi sulle abitudini, come se queste fossero il vostro unico appiglio sicuro. Sarà importante chiamare a raccolta le energie che vi serviranno per superare le sfide del mese, in modo da ...

Oroscopo luglio - Acquario : più allegria e più benessere : Sempre alle prese con impegni vari, oltre al lavoro, voi nativi del segno dell'Acquario nel mese di luglio sarete più allegri del solito e liberi di esprimervi come meglio vorrete. Il merito però non sarà soltanto di qualche giorno in più di festività o di ferie meritate, ma di qualcuno accanto a voi che saprà come farvi sorridere e divertire. Ciò che invece potrebbe essere un po' in calo sarà il fronte economico, ma con questo aspetto ormai ...

Oroscopo luglio - Sagittario : sarà necessario aprire dialoghi sinceri con il partner : I nati sotto il segno del Sagittario questo luglio cercheranno di scuotersi e regalarsi qualcosa che li renda completamente liberi di fare ciò che desiderano senza ostacoli o reticenze di sorta. Ma se da un lato riuscirete a ritagliarvi del tempo per voi stessi, dall'altro sarete ancora “imprigionati” da alcuni impegni che vi forzeranno a stare ancora piuttosto difficili. Amore e affetti La vita di coppia sarà costellata di incertezze e di ...

Oroscopo luglio - Scorpione : aperti al dialogo e collaborativi sul lavoro : I nativi del segno dello Scorpione in inverno e in primavera hanno talvolta provato un forte malumore. L'estate e luglio in particolare vi porteranno invece a provare più grinta e gioia. Il vostro atteggiamento sarà più disteso e aperto ad ogni tipo di dialogo, cosa estremamente inusuale per voi, ma proprio per questo anche estremamente preziosa. Insomma, sarà un mese tutto in risalita, anche se alcuni punti del vostro carattere non mancheranno ...

Oroscopo luglio - Gemelli : collezione di successi : I nati sotto il segno dei Gemelli nei mesi precedenti hanno avuto una fase di blocco dalla quale non riuscivano a “districarsi”. Una fase di stallo che ha provocato una situazione abbastanza gravosa che vi ha fatto anche cadere spesso. Nonostante ciò il vostro segno è in grado di rialzarsi immediatamente e di ricominciare con più grinta di prima senza badare alle innumerevoli critiche che spesso gli vengono mosse. A luglio, infatti, avrete modo ...

Oroscopo luglio - Bilancia : i sogni possono diventare realtà : Avete sognato a lungo negli ultimi tempi, voi del segno della Bilancia, e ora quindi non vi resterà altro che darvi da fare davanti alle grandi prospettive che luglio vi metterà davanti agli occhi. Ultimamente non avete fatto altro che trascinarvi un po', ora sarà il momento di rimboccarsi le maniche e partire in quarta per il perseguimento di obiettivi che per quanto piccoli possono essere di notevole valore, anche dal punto di vista ...

Oroscopo luglio - Vergine : intraprendenti in amore : Per voi nativi del segno della Vergine c'è davvero poco che non va nella vostra vita, eppure avrete bisogno più che mai di una conferma e di uno stimolo in più che vi sproni a fare sempre meglio e con sempre più entusiasmo. luglio sarà un mese decisivo che vi farà mettere in discussione ed evidenziare quei piccoli dettagli che normalmente non si tengono in considerazione, che vi faccia uscire anche dal guscio della vostra "rigidità". amore e ...

Oroscopo luglio - Leone : progetti in corso - soprattutto nel lavoro : Voi nativi del segno del Leone in questo soleggiato mese di luglio farete lavorare la mente senza alcuna sosta, anche nei momenti di rilassamento fisico. Quindi ci sarà ampio spazio per i progetti, sia sul lavoro che su tanti altri ambiti della vostra vita: una vera e propria fase di inizio per fare molto ed anche di più di quanto già non abbiate fatto. Ogni cosa però verterà verso una prospettiva diversa da quella adottata finora, e i ...

Oroscopo luglio - Cancro : evitare le cattive amicizie : Voi nativi del segno del Cancro avete avuto parecchie delusioni sentimentali, che riguardano non solo gli amori, ma anche le amicizie e qualche familiare. Il mese di luglio dovrete rinnovare la vostra situazione evitando queste persone, anche se ciò vuol dire stare da soli un po' con se stessi. Avete bisogno di sincerità e di attenzioni, e in questo momento nessuno sembra disposto a darvi tutto questo senza un tornaconto personale. In questo ...

Oroscopo luglio : emozioni per i segni di aria come Acquario - progetti per quelli di terra : Il mese di luglio è quello centrale dell'estate, e di conseguenza anche il mese in cui le energie si faranno sentire e la voglia di fare progetti e di andare in cerca di nuove emozioni si farà sempre più intensa. I segni di fuoco e terra saranno più propensi verso i loro progetti e i loro obiettivi più ambiziosi, a cui hanno dedicato gran parte di questa prima parte dell'anno, mentre quelli di aria e di acqua saranno attratti dagli aspetti più ...