Opel - Richiamo per Adam e Corsa a benzina e Gpl

(Di lunedì 17 giugno 2019) Laha emanato un nuovoper alcuni esemplari diprodotte tra il 2018 e il 2019. Il costruttore avrebbe infatti rilevato un innalzamento anomalo delle emissioni degli ossidi di azoto (NOx) su vetture con motori 1.2 o 1.4 (quest'ultimo anche in versione Gpl) con percorrenze superiori a 50.000 km. Il possibile difetto sarebbe imputabile al malfunzionamento delle sonde Lambda.Aggiornamento software. Le automobili coinvolte sarebbero in totale circa 210.000 in tutta Europa. Secondo i dati del ministero dei Trasporti, in Italia sarebbero complessivamente 4.724 le unità interessate, che dovranno essere sottoposte a un aggiornamento software gratuito. Gli esemplari richiamati montano i propulsori1.2 da 69 CV, 1.4 da 75 o 90 CV e 1.4 bifuel Gpl nelle versioni da 87 CV (Gpl Tech) e 90 CV (Gpl Tech). Già nelle scorse settimane la Casa tedesca ...