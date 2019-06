Omero nel Baltico | Troia è in Finlandia e i Ciclopi abitavano la Norvegia La teoria del

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 giugno 2019) In questa nuova puntata delle ‘Interviste dell’Impossibile‘ vogliamo raccontare la storia nella storia. Quella del professor Felice Vinci (uno stimato ingegnere nucleare) e la sua passione per i poemi epici di. Felice, proprio dall’attenta lettura della storia di Ulisse e delle sue gesta, ci regala uno scenario completamente diverso da quello da noi comunemente noto ovvero l’area del Mediterraneo. Pensate ai toponimi attribuiti ai luoghi omerici anche in Italia: il Circeo, Scilla e Cariddi, le Eolie. Bene scordatevi la Grecia e la Magna Grecia, ora il professore ci spiegherà perché i racconti omerici si adattano meglio al Mare al nord dell’Oceano Atlantico. La mitologia greca, riletta in quest’ottica, almeno in parte potrà considerarsi una sorta di storia della preistoria e la storia stessa dell’Europa, in virtù della rilocalizzazione nordica dei ...

