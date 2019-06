Oggi è il “tax day” | l’erario incasserà oltre 32 miliardi di euro di tasse

wired

(Di lunedì 17 giugno 2019), lunedì 17 giugno, è il tax day 2019, ovvero il primo giorno di scadenze per il versamento di molteriguardanti sia le famiglie sia le imprese. Nel complesso,entreranno nelle casse dello stato all’incirca 32,6disecondo le stime dello studio messo a punto dalla Cgia di Mestre, associazione di artigiani e piccole medie imprese. Tra le imposte maggiori c’è sicuramente l’Irpef che devono pagare gli imprenditori per i loro dipendenti e collaboratori. Si parla in questo caso di circa 12diper questa imposta sul reddito. A seguire, imprese e famiglie dovranno pagare i tributi comunali relativi a Imu e Tasi, e qui si parla di 9,9di. Altro capitolo è rappresentato dall’Iva che gli artigiani, i commercianti e i lavoratori autonomi devono versare allo Stato, per un corrispettivo di quasi 9,8di. In, sempre i ...

