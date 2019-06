Nuovo salva-banche | bonus fiscale  da mezzo miliardo per le fusioni al Sud Stretta su

In Gods & Monsters diventeremo eroi per salvare gli déi della Grecia : ecco il Nuovo gioco di azione e avventura di Ubisoft : Ubisoft annuncia Gods & Monsters, un nuovo gioco d'azione e avventura sviluppato da Ubisoft Quebec, il team autore di Assassin's Creed Odyssey, che sarà disponibile in tutto il mondo dal 25 febbraio 2020. Questa avventura fantasy open world offrirà uno stupendo stile grafico pittorico, immergendo i giocatori in un mondo di fantasia, dove potranno sfruttare le proprie abilità divine per sconfiggere alcune celebri creature mitologiche e ...

La casa di carta 3 - trailer e spoiler : la banda di Nuovo insieme per salvare Rio : Dopo il successo delle prime due parti, compresa la vittoria come miglior serie drammatica agli International Emmy Awards, La casa di carta tornerà su Netflix il 19 luglio con i nuovi episodi. Le vicende della terza parte riprenderanno esattamente da dove si è conclusa la seconda. La banda è riuscita a fuggire con il bottino, ma sorgeranno nuovi problemi e sarà necessario ritornare in azione, questa volta non per soldi ma per liberare un ...

La casa di carta 3 - la corsa contro il tempo per salvare Rio : “Dovremo fare un gran casino”. Il Nuovo trailer con Berlino : “Dobbiamo salvare Rio“. La nuova missione de La casa di carta 3 (La casa de papel, Money Hist) sembra essere quella di liberare Rio, sorpreso dai militari nel corso della sua fuga-vacanza dopo il colpo alla Zecca spagnola. Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale della terza parte, che sarà in onda a partire dal 19 luglio. “Non volevamo tornare”, ha spiegato in un video il Professore, “ma visto che hanno catturato ...

Nuovo sbarco a Lampedusa! 73 migranti salvati in mare riportati nelle carceri libiche : Le 73 persone che erano a bordo di un barcone naufragato ieri al largo della Libia sono state salvate dalla Guardai costiera libica, e portate nel centro di detenzione di Tajoura. Tra loro c'erano anche 8 bambini e 20 donne. Una ventina persone potrebbero aver perso la vita nel naufragio di ieri, al largo delle coste della Libia. Ma il numero delle vittime non è ancora chiaro. Alcuni dei naufraghi che sono stati recuperati dalla Guardia costiera ...

Un'estate senza seggiolini salva bebè in auto. Ed è di Nuovo polemica su Toninelli : Slitta a ben dopo l'estate l'obbligo in auto dei seggiolini salva bebè: la legge non entrerà in vigore il primo luglio come era atteso. E scoppia la polemica. Forza Italia e Fratelli d'Italia puntano il dito contro il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 'colpevole' di non aver prodotto entro il 27 dicembre scorso il decreto attuativo necessario a far scattare l'obbligo dal 1 luglio. Fonti del ministero fanno sapere a stretto ...

Lecco. Silea - Nuovo vertice Presidenza : avanza Salvadore : Raffaella Paveri, 43 anni, laureata in Economia e legislazione per l'impresa, è dottore commercialista, inoltre curatore fallimentare e commissario giudiziale del Tribunale di Lecco. Domenico ...

Diretta Uomini e Donne : Gemma liquida Salvatore - il Nuovo corteggiatore : Primo appuntamento della settimana con Uomini e Donne, che come di consuetudine inizierà con il Trono Over e la dama d'eccellenza Gemma Galgani. Sette giorni fa l'abbiamo lasciata alle prese con Salvatore, suo nuovo corteggiatore arrivato in trasmissione esclusivamente per conoscerla. Vediamo come si sono evolute le cose con qualche anticipazione pubblicata dal portale ufficiale del programma Witty....Continua a leggere

Uomini e donne - Salvatore Nuovo corteggiatore di Gemma. Tina : "Prelevato dal presepe" : Nella puntata di Uomini e donne trasmessa oggi, lunedì 29 aprile 2019, su Canale 5, Gemma ha conosciuto il suo nuovo corteggiatore. Si tratta di Salvatore, imprenditore edile 67enne calabrese che vive a Ivrea, nei pressi di Torino, e che è in procinto di andare in pensione (ad ottobre prossimo). Il neo cavaliere del trono over ha spiegato di aver scoperto la dama soltanto di recente in quanto in passato i suoi orari di lavoro non erano ...

"Salva Roma" - Meloni molla Salvini : "Voterò sì" | "La Lega studia Nuovo piano" : La leader di Fratelli d'Italia si mette di traverso alla Lega che si oppone al provvedimento. Il vicepremier insiste: "Come Lega stiamo studiando un piano d'azione per un intervento straordinario su Roma Capitale".

Consiglio dei ministri - Nuovo scontro sul "Salva-Roma" tra Salvini e Di Maio : La cronaca di una giornata sull'ottovolante M5S-Lega parte con gli attacchi di Di Maio al comparto sicurezza-rimpatri di competenza del leader della Lega, si sviluppa sulla requisitoria del M5S ...

Cdm sul Nuovo dl crescita. Assente Di Maio - Salvini : 'Salva Roma fuori da decreto - provvedimento ad hoc per tutti i comuni' : Lo stralcio dal decreto 'l'ho concordato con chi c'era' afferma il vicepremier facendo riferimento alle diverse assenze registrate tra i membri del governo M5S in Consiglio dei ministri