Nigeria | triplice attentato kamikaze | 30 morti e 42 feriti Altre 100 vittime per raid

(Di lunedì 17 giugno 2019) Tre attentatiin poche ore hanno causato 30e 42nell’area di Konduga, nel nord-est della. Nella zona è attivo il gruppo terroristico islamico Boko Haram. Secondo alcuni testimoni oculari, i terroristi si sono fatti esplodere in alcuni luoghi frequentati dai giovani della zona. La leader politica locale, Hajiya Fatima, che si trova nel vicino ospedale, ha detto che non ci sono abbastanza medici e infermieri per curare ie che la “gente sta morendo”. Negli ultimi mesi i gruppi islamici hanno intensificato gli attentati e icontro i villaggi. Tra il 16 giugno e il 17 giugno più di 100 persone sono state uccise nel nord della. I gruppi armati hanno preso di mira i villaggi di Kalhu, Tsage e Geeri, saccheggiando poi le case e gli allevamenti. La polizia, per ora, ha arrestato solo quattro persone. Da diverso tempo, la ...

