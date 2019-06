NBA – Prestigioso incarico per Nick Nurse | il coach dei Raptors guiderà il Canada ai

sportfair

(Di lunedì 17 giugno 2019) Il manager dei Torontola Nazionale delai Mondiali di basket in programma in Cina a settembre E’ un periodo davvero esaltante per, prima l’anello NBA alla guida deie adesso l’di ct del. L’headdella franchigia di Torontodunque la selezione nordamericana ai prossimi Mondiali di Basket, in programma in Cina a settembre.prenderà il posto di Jay Triano, che ha lasciato il suotre mesi fa dopo quattro anni e un bilancio positivo di 27-5: “è tutto definito e qualcosa che non vedo l’ora di fare. Penso che mi renderà un allenatore migliore. Ho imparato molto come allenatore alle Olimpiadi di Londra, spero che questa faccia lo stesso“.L'articolo NBA –per, ildeiilai Mondiali in Cina sembra ...

Jpep35288541 : @aliasvaughn ... : Sarri. A occhio e croce la battaglia uefa- city l'han vinta gli sceicchi e me l'aspettavo perché… -