NBA – Panico durante la festa dei Toronto Raptors | spari in piazza | i tifosi scappano nel

(Di lunedì 17 giugno 2019) Scene diladeineo campioni NBA: 4in, ifuggono per la paura, diverse persone ferite nel caos generale Doveva essere un giorno die di grandi celebrazioni per iappena diventati Campioni NBA. I festeggiamenti della franchigia canadese sono stati però rovinati da un brutto episodio accadutole celebrazioni. Di colpo sono stati uditi 4 colpi di pistola che hanno squarciato l’allegria della, generando il. Le migliaia dipresenti insono scappati in preda alla paura e nel caos generale diverse persone sono rimaste ferite. Una donna sembra essere stata raggiunta dai colpi di pistola, stando a quanto riporta TMZ. Due armi da fuoco sono state sequestrate dagli inquirenti. ppl have been running from the back of the stage for some reason. hope everyone’s safe. ...

