Naspi supplenti scuola | dal 30 giugno si presenta la domanda di disoccupazione

(Di lunedì 17 giugno 2019) L’anno scolastico 2018/2019 sta ormai volgendo al termine con gli scrutini che tengono ancora impegnati i docenti. La fine dell’anno scolastico per molti lavoratori della, non solo insegnanti, ma anche quelli del personale Ata, coincide con la scadenza del contratto di lavoro. In pratica, dal 30molti lavoratori dei nostri istituti scolastici si troveranno senza lavoro, di fatto disoccupati. Si tratta dei, i precari di cui tanto si parla in queste settimane per via di un progetto di stabilizzazione che il governo vorrebbe avviare per quelli considerati storici, con 36 mesi di lavoro precario alle spalle.annuali o con meno mesi di lavoro alle spalle in questo anno scolastico, una volta disoccupati potranno richiedere laall’Inps. Si tratta delladiindennizzata dell’istituto di Previdenza Sociale che viene erogato dietro ...

