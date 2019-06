Mughini | “Trovo infantile la reazione dei tifosi del Napoli per Sarri alla Juve”

ilnapolista

(Di lunedì 17 giugno 2019) Grande tifoso juventino Giampieroha parlato dell’arrivo diJuventus sul Corriere dello Sport, condividendo ovviamente la scelta della società. “Professionista e uomo di calcio di grande valore.tra l’altro ama il calcio forsennatamente. Quanto il Trap, quanto Conte, gente che sta profonda dentro la memoria della. L’opinionista riserva una calda accoglienza per Maurizio, ma non evita di togliersi subito i sassi dalle scarpe “Mica penserà di replicare con la Juventus il gioco di scambi tra i tre tracagnotti che faceva a. Ecco, mi sono liberato”. Anche lui avrebbe voluto Guardiola per vincere la Champions “Se Agnelli me lo avesse chiesto gli avrei prestato i soldi per Guardiola. A un tasso d’interesse conveniente. Allo stesso modo, potrei permettermi di tirare fuori il denaro che serve per De Ligt”. Un’elogio ...

napolista : #Mughini: “Trovo infantile la reazione dei tifosi del Napoli per #SarriallaJuve” L’opinionista avalla la scelta del… -