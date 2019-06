Motori – Mercedes Classe G | 40 anni e non sentirli! GALLERY

Motori – Nuovo Mercedes GLB il SUV compatto dalla spiccata natura off-road [GALLERY] : Mercedes presenta ufficialmente il Nuovo SUV compatto GLB: versatile, spazioso e dalla spiccata natura off-road, sarà disponibile sul mercato da novembre 2019 Il Nuovo GLB è l’ottavo membro della famiglia di compatte della Stella. Un SUV versatile e spazioso, ideale per la famiglia e il tempo libero: la prima Mercedes-Benz del segmento disponibile a richiesta anche in versione sette posti. Una spiccata funzionalità che si esprime già nel ...

Motori – il nuovo motore Mercedes è il 4 cilindri più potente al mondo [GALLERY] : E’ di Mercedes AMG Il quattro cilindri di serie più potente al mondo “made in Affalterbach” secondo il principio del “One Man, One Engine” oltre 420Cv su un 2.0 litri turbo benzina Quattro è il numero vincente: con una potenza massima di 310 kW (421 CV), il motore da 2,0 litri M 139 di Mercedes-AMG completamente rivisitato è il quattro cilindri di serie più potente al mondo. Con questo modello il marchio ...

Motori – Nuova Mercedes AMG CLA35 4Matic Shooting Brake [GALLERY] : Nuova Mercedes AMG CLA35 4Matic Shooting Brake, la Station Wagon sportiva tedesca spinta da un motore 2,0 litri turbo da oltre 300Cv CLA 35 4Matic Shooting Brake è il quinto modello della famiglia di compatte ad aprire le porte al mondo delle alte prestazioni firmato Mercedes AMG. CLA Shooting Brake coniuga lo stile sportivo dei coupé della Stella con la funzionalità e abitabilità di una Station Wagon, dall’ampio ...

Motori – “She’s Mercedes” lancia il Daimler Diversity Day 2019 : la piattaforma della Stella dedicata all’universo femminile : In occasione del settimo Daimler Diversity Day, la casa della Stella ha affidato a She’s Mercedes il motto che ha ispirato questo importante appuntamento, festeggiato in tutto il mondo dalla grande community Daimler La diversità, sia di genere, che di età, cultura, paese di provenienza, orientamento sessuale o legata ad una disabilità, costituisce un grande patrimonio e l’integrazione delle diversità la base per il nostro ...

Motori – Mercedes GLA 2020 : le foto spia non lasciano più niente all’immaginazione - in cosa si differenzia dalla GLB?? [GALLERY] : La nuova generazione di Mercedes GLA sembra essere in dirittura d’arrivo. Vediamo, grazie a queste foto spia, cosa è cambiato e in cosa si differenzia dalla GLB dalla recente Classe A, lanciata sul mercato da Mercedes da circa un anno, sono destinati a nascere diversi modelli di auto necessari a coprire diversi segmenti di mercato. Dopo la CLA, sarebbe infatti lecito aspettarsi la presentazione di Mercedes GLA ma i tedeschi della ...

Motori – Mercedes : quale futuro per Smart elettrica? Dai clienti privati alle flotte aziendali : Elettrificazione, connettività e sicurezza: il futuro di Mercedes passa anche dalla Smart elettrica per le flotte Il 22 e 23 maggio il mondo delle flotte si dà appuntamento a Company Car Drive, l’occasione per fare il punto su prodotti e strategie legate al canale fleet. Mobilità del futuro, sviluppo delle Motorizzazioni tradizionali e sicurezza sono i principali driver della presenza di Mercedes-Benz e Smart all’edizione ...

Motori – ESF 2019 : Mercedes mette in campo i sistemi di sicurezza del prossimo futuro : Con il nuovo veicolo sperimentale di sicurezza ESF 2019, Mercedes mette in campo le idee che gli esperti di sicurezza della Casa stanno attualmente studiando e sviluppando Per Mercedes, la sigla ESF (Experimental Safety Vehicle) indica i prototipi sui quali è possibile osservare le nuove tecnologie di sicurezza racchiuse in un unico modello. L’ESF 2019 è basato sul nuovo Mercedes GLE che si muove in modo completamente automatizzato ...

Motori – 1000 Miglia : le bellissime e iconiche Mercedes partecipano alla ‘Corsa più bella del mondo’ [FOTO] : Una gara di puro fascino e passione: questa è la 1000 Miglia. Mercedes lo sa bene e coglie l’occasione per festeggiare 125 anni di Motorsport Dal 15 al 18 maggio l’heritage della Stella torna sulle strade della leggendaria competizione. Mercedes Benz schiera alla partenza numerose icone che hanno segnato la storia della Casa di Stoccarda. L’occasione per festeggiare ‘125 anni di Motorsport’: un anniversario che ci riporta al 1894, ...