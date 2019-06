MotoGp – Test Barcellona | brutta caduta per Jorge Lorenzo | il maiorchino trasportato al

sportfair

(Di lunedì 17 giugno 2019)a terra anche nella giornata deidiper ilquesta mattina al Montmelò Dopo il caotico Gp di Catalunya 2019, andato in scena ieri pomeriggio, i piloti dellasono nuovamente in pista per un’importante giornata disul circuito del Montmelò. La giornata dinon è iniziata col piede giusto per, che dopo lo strike di ieri pomeriggio, nel quale ha fatto fuori anche Rossi, Dovizioso e Vinales, ildella Honda è finito rovinosamente a terra anche oggi. Bandiera rossa al Montmelò a causa delladi, finito a terra in curva 9: la moto è finita oltre le protezioni ed il pilota, che stava provando una Honda col telaio foderato in carbonio, è statoal centro medico per accertamenti. Sembra che non abbia riportato gravi conseguenze.L'articolo...

