MotoGP - Marc Marquez non si accontenta mai : “i test? Ecco cosa vorrei migliorare sulla mia Honda” : Il pilota spagnolo ha commentato la giornata di test a Barcellona, esprimendo le proprie sensazioni riguardo i nuovi componenti provati Buone sensazioni per Marc Marquez al termine della giornata di test svolta sul circuito di Barcellona, all’indomani della gara disputata ieri. Il pilota della Honda ha provato diverse configurazioni, lavorando sia per la seconda parte di stagione che per il 2020. AFP/LaPresse Queste le sue sensazioni ...

MotoGP – Terminata la giornata di test a Barcellona : la Yamaha impressiona - tranne quella di Valentino Rossi [TEMPI] : Maverick Viñales chiude davanti a tutti la giornata di test a Barcellona, precedendo la Yamaha satellite di Morbidelli e la Honda di Marquez La Yamaha chiude con il sorriso la giornata di test a Barcellona, Maverick Viñales è l’unico a scendere sotto il muro dell’1:39. Lo spagnolo fa segnare il giro più veloce proprio sotto la bandiera a scacchi, fermando il crono sull’1:38.967 e precedendo la M1 satellite di Franco ...

MotoGP - Test Barcellona 2019 : Vinales il più veloce - Marquez chiude in terza piazza. Dovizioso 12° e Valentino Rossi 14° non forzano : E’ Maverick Vinales il migliore dei Test di Barcellona “in-season” riservati alla Moto GP, che si sono tenuti quest’oggi sul tracciato spagnolo. L’iberico, in sella alla Yamaha, ha ottenuto il miglior riscontro con il tempo di 1’38″967 (l’unico ad infrangere il muro dell’1’39”), portando a compimento ben 98 tornate ed avendo buone risposte dalla M1, dopo lo sfortunato episodio che ...

MotoGP - Test Barcellona – Lorenzo cade ancora - Rins al comando : i TEMPI dopo quattro ore : Rins al comando dopo quattro ore di lavoro ai Test di Barcellona: ecco cosa stanno provando i piloti in pista al Montmelò E’ in corso oggi al Montmelò un’importate giornata di Test di MotoGp: dopo il Gp di Catalunya, andato in scena ieri e vinto da Marc Marquez, seguito sul podio da Quartararo e Petrucci, i campioni delle due ruote sono tornati in pista per una fitta giornata di lavoro. Giornata amara per Jorge Lorenzo: il ...

MotoGP – Test Barcellona - brutta caduta per Jorge Lorenzo : il maiorchino trasportato al centro medico [FOTO] : Jorge Lorenzo a terra anche nella giornata dei Test di Barcellona: brutta caduta per il maiorchino questa mattina al Montmelò Dopo il caotico Gp di Catalunya 2019, andato in scena ieri pomeriggio, i piloti della MotoGp sono nuovamente in pista per un’importante giornata di Test sul circuito del Montmelò. La giornata di Test non è iniziata col piede giusto per Jorge Lorenzo, che dopo lo strike di ieri pomeriggio, nel quale ha fatto ...

Test MotoGP Barcellona 2019 : data - programma - orari e tv (17 giugno). Come seguirli in diretta streaming : Lunedì 17 giugno si disputerà una giornata di Test MotoGP a Barcellona, sul circuito catalano i piloti avranno a disposizione 8 ore di tempo per provare delle nuove componenti che saranno utili per il futuro: i centauri cercheranno di evolvere le proprie moto in vista della seconda parte del campionato, sarà una giornata molto importante per muovere dei passi in avanti. Si tornerà in pista al Montmelò dopo la gara della domenica caratterizzata ...

Classifica Mondiale MotoGP - la graduatoria dopo il GP di Catalogna. Marquez allunga in testa - +37 Dovizioso. Valentino Rossi 5° : Marc Marquez ha allungato in testa alla Classifica del Mondiale MotoGP 2019, lo spagnolo ha vinto il GP di Catalogna e ora vanta 140 punti in Classifica. Il Campione del Mondo in carica ha 37 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso che è caduto per colpa di Jorge Lorenzo proprio come Maverick Vinales e Valentino Rossi, quinto a quota 72. Di seguito la Classifica generale del Mondiale MotoGP. Classifica Mondiale MotoGP 2019 (dopo GP ...

MotoGP – Dovizioso senza peli sulla lingua - dall’alleanza con Petrucci all’abolizione dei test privati : “regolamento cambiato per limitarci” : Andrea Dovizioso non ha paura di dire ciò che pensa con sincerità: le parole del forlivese al termine della prima giornata di prove libere del Gp di Catalunya Sono andate in scena oggi le prime due sessioni di prove libere del Gp di Catalunya 2019: i piloti della MotoGp sono scesi in pista a Barcellona per iniziare il lavoro in sella alle loro moto in vista della gara di domenica pomeriggio. Nel pomeriggio, sul circuito del Montmelò, è ...

Classifica Mondiale MotoGP 2019 : Marc Marquez in testa - Andrea Dovizioso a 12 punti. Valentino Rossi quinto : Marc Marquez si conferma al comando della Classifica generale del Mondiale MotoGP 2019, lo spagnolo ha conquistato il secondo posto nel GP d’Italia e ha guadagnato ulteriore terreno nei confronti di Andrea Dovizioso che si è dovuto accontentare della terza piazza al Mugello: ora il forlivese accusa un ritardo di 12 punti dal Campione del Mondo in carica. Decisamente più distaccati Alex Rins (oggi quarto) e Danilo Petrucci che si è imposto ...

MotoGP – Terminate le FP2 al Mugello : splendida sorpresa in testa alla classifica - malissimo Valentino Rossi [TEMPI] : Il pilota della Pramac chiude davanti a tutti la seconda sessione di prove libere, precedendo Quartararo e Petrucci. Male Valentino Rossi, solo diciottesimo Pecco Bagnaia è il più veloce nella seconda sessione di prove libere al Mugello, il pilota della Pramac fa segnare un super tempo che gli vale la migliore prestazione. AFP/LaPresse L’italiano ferma il crono sull’1:46.732, precedendo di 46 millesimi la Yamaha satellite di ...

Diretta MotoGP/ Streaming video prove libere FP1 : Marquez balza in testa - Mugello - : Diretta MotoGp Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 Gp Italia 2019 Mugello: tempi e classifica delle sessioni, oggi venerdì 31 maggio,.

MotoGP – Petrucci in prima fila a Le Mans - Danilo ironico in Francia : “domani parto in testa - risparmio gomme e benzina” : Danilo Petrucci soddisfatto dopo il secondo posto nelle qualifiche del Gp di Francia: le parole del ternano della Ducati E’ Marc Marquez il poleman del Gp di Francia: su un asfalto reso difficile da una condizione incerta, il pilota della Honda ha conquistato la pole position a Le Mans, lasciandosi alle spalle le Ducati di Petrucci e Miller. Apre la quarta fila, tutta italiana, invece Andrea Dovizioso, seguito da un buon Valentino ...