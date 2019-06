MotoGp | quasi 1 milione di ascolti per il Gp di Catalunya su Sky

calcioefinanza

(Di lunedì 17 giugno 2019) Il Motomondiale mette in cantiere un weekend che non ha mancato di regalare emozioni, ma non senza qualche polemica di troppo. A Barcellona a salire sul gradino più alto del podio, tanto per cambiare, è stato Marc Marquez, sempre più leader della classifica, ma a condizionare l’andamento della gara è stata una delle mosse all’avvio … L'articolodiper il Gp disu Sky

CH_Motorsport : Quasi un milione di ascolti per il GP di Catalogna di MotoGP su Sky - Dekracap : Fermo restando che ha commesso un errore in effetti riguardando le immagini la tesi Lorenzo mi sembra stia in piedi… - antaresz : Ah quindi adesso la MotoGP è diventato uno sport noioso perché Marc è quasi sempre davanti e tira dritto per i suoi -