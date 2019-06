MotoGp | Marc Marquez non si accontenta mai | “i test? Ecco cosa vorrei migliorare sulla

sportfair

(Di lunedì 17 giugno 2019) Il pilota spagnolo ha commentato la giornata dia Barcellona, esprimendo le proprie sensazioni riguardo i nuovi componenti provati Buone sensazioni peral termine della giornata disvolta sul circuito di Barcellona, all’indomani della gara disputata ieri. Il pilota della Honda ha provato diverse configurazioni, lavorando sia per la seconda parte di stagione che per il 2020. AFP/LaPresse Queste le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “ho lavorato con tre moto diverse, per una abbiamo anche usato la catena della moto di Nakagami. Abbiamo lavorato per la seconda parte della stagione, ma anche per il 2020, sopratutto per capire che direzione intraprendere. C’era un telaio nuovo che mi è sembrato un passo in avanti, anche una nuova aerodinamica. Diciamo che lachesoprattuttoè lo sfruttamento della potenza del nuovo ...

SkySportF1 : ?? Trasferta in @MotoGP per @marc_gene ?? Come sarà andato il giro sulla @DucatiMotor biposto? ???? @SkySportMotoGP… - antaresz : La MotoGP ha postato tutte le foto dei piloti eleganti e niente sono sotto una stazione per Marc - infoitsport : MotoGp, a Montmelò vince Marc Marquez dopo lo 'strike' di Jorge Lorenzo. Petrucci sul podio -