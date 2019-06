MotoGp – Lorenzo ‘mortificato’ | il gesto del maiorchino dopo lo strike del Montmelò FOTO

MotoGp - GP Catalogna 2019 : Jorge Lorenzo non subirà nessuna penalità. Decisione giusta? : Ancora si possono udire piuttosto chiaramente gli echi della polemica relativa al “fattaccio” del Gp di Catalogna, settimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. L’incidente al secondo giro, in curva-10, causato da Jorge Lorenzo, che ha coinvolto Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Maverick Vinales, ha attirato l’attenzione di tanti e le valutazioni sono state diverse: da una parte la linea colpevolista che ritiene Jorge reo ...

MotoGp - Meregalli distrugge Lorenzo : “puntualizza sempre di essere un 5 volte campione del mondo - ma…” : Il Team Director della Yamaha ha commentato quanto avvenuto nel corso del Gp di Barcellona, lanciando una frecciata velenosa a Jorge Lorenzo La Yamaha esce con le ossa rotte da Barcellona, zero punti per il team ufficiale a causa della carambola innescata da Jorge Lorenzo in curva 10, costata il ritiro anche ad Andrea Dovizioso. AFP/LaPresse Un errore da principiante secondo Maio Meregalli che, nel post gara, non ha usato parole tenere nei ...

MotoGp – Maverick Vinales manda a quel paese Lorenzo : il dito medio dopo la caduta al Montmelò [FOTO] : Vinales manda a quel paese Jorge Lorenzo: il dito medio subito dopo la caduta al Montmelò Gara ancora una volta amara, amarissima per Maverick Vinales, e non solo: lo spagnolo della Yamaha è stato ‘atterrato’ per l’ennesima volta in questa difficile stagione 2019, insieme a Dovizioso e Valentino Rossi, per mano di Jorge Lorenzo. Il pilota del team di Iwata non ha nascosto tutto il suo disappunto e la sua ira nei confronti ...

MotoGp – Valentino Rossi amareggiato - Vinales imbufalito : le reazioni dei piloti Yamaha ai box dopo l’incidente causato da Lorenzo [VIDEO] : Valentino Rossi deluso e dispiaciuto, Maverick Vinales non nasconde tutta la sua ira: le reazioni dei piloti Yamaha dopo la caduta causata da Lorenzo a Barcellona E’ Marc Marquez il vincitore del Gp di Catalunay 2019: lo spagnolo della Honda ha trionfato davanti al suo pubblico, sul circuito del Montmelò, aiutato però anche dal maxi incidente causato da Jorge Lorenzo. Il maiorchino della Honda ha ‘atterrato’ in un colpo ...

MotoGp – Vinales chiede una pesante sanzione per Lorenzo : la decisione della Commissione Gara : Maverick Vinales non ci sta: lo spagnolo della Yamaha pretende un provvedimento nei confronti di Jorge Lorenzo! La decisione della Commissione Gara dopo il Gp di Catalunya 2019 Un episodio da lasciare senza parole, oggi pomeriggio al Gp di Catalunya 2019: Jorge Lorenzo ha fatto strike al Montmelò, innescando un maxi incidente, col quale ha messo ko in una volta sola, oltre se stesso, i colleghi Vinales, Dovizioso e Rossi, in curva 10. Una ...

MotoGp - GP Catalogna 2019 : gioco di squadra “indiretto” in casa Honda. Jorge Lorenzo ha favorito Marc Marquez stendendo tutti gli avversari : Un vero e proprio disastro. Il secondo giro e la curva-10 del tracciato del Montmeló saranno un ricordo indelebile per Jorge Lorenzo. Troppa foga per il maiorchino ed ecco la frittata: quattro piloti mandanti a gambe all’aria e Marc Marquez, compagno/rivale, che ringrazia, conquista il successo catalano e si invola verso l’iride 2019 della classe regina. I 37 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso, primo degli inseguitori, sono un ...

MotoGp – La delusione di Dovizioso : “incidente Jorge Lorenzo? Avremmo detto la nostra - gara tutta da scrivere” : Andrea Dovizioso preferisce non commentare l’incidente causato da Jorge Lorenzo: il pilota Ducati deluso dall’esito della gara Il Gran Premio di Catalunya, settimo round del Campionato Mondiale MotoGp 2019, ha riservato un epilogo dolceamaro al team Mission Winnow Ducati. Mentre Danilo Petrucci ha conquistato il suo terzo podio consecutivo al termine di una gara molto intensa e combattuta, conclusa in terza posizione, Andrea ...

MotoGp - GP Catalogna 2019 : Jorge Lorenzo - una follia che ha deciso il Mondiale : Se, come appare molto probabile, Marc Marquez andrà a vincere il titolo Mondiale in questo campionato di MotoGP 2019, non dovremo dimenticarci di questo Gran Premio di Catalogna 2019. Lo spagnolo, infatti, ha conquistato 25 punti pesantissimi che lo avvicinano in maniera concreta al successo finale, sia per le sue indubitabili qualità ma, soprattutto, per quanto avvenuto in avvio di gara. L’errore di Jorge Lorenzo, suo compagno di scuderia ...

MotoGp – Ciabatti svela : “Lorenzo? Errore nato dalla foga di dimostrarsi campione. Era indemoniato - chi lo conosce lo sa” : Paolo Ciabatti, direttore sportivo della Ducati, ha analizzato con estrema lucidità la caduta di Jorge Lorenzo: l’Errore del maiorchino è dovuto alla troppa foga Tanta delusione in casa Ducati per quanto accaduto nel Gp di Barcellona. Il podio di Petrucci non cancella la caduta di Andrea Dovizioso, uno dei principali favoriti al successo finale, messo ko da Jorge Lorenzo nella maxi caduta che è costata la gara anche a Vinales e ...

MotoGp – Valentino Rossi difende Lorenzo : “si è scusato - ma avete fatto incazzare Vinales. La curva 10 sembra il parcheggio della Conad” : Valentino Rossi difende Lorenzo, fa chiarezza sulle dichiarazioni di Vinales e critica la curva 10: il Dottore, con la sua solita ironia, maschera la delusione per la caduta in pista a Barcellona La gara di Barcellona ha sorriso ancora una volta a Marc Marquez. Il pilota spagnolo ha visto Valentino Rossi, Maverick Vinales e Andrea Dovizioso venire messi ko da una caduta di Jorge Lorenzo, potendo così concludere la gara indisturbato in ...

VIDEO GP Catalogna MotoGp 2019 : highlights e sintesi. Lorenzo travolge Dovizioso - Rossi e Vinales. Vince Marquez : A Barcellona è andato in scena uno spettacolare GP Catalogna 2019, settima tappa del Mondiale MotoGP. La corsa si è decisa nel corso del secondo giro: Jorge Lorenzo ha commesso un errore gravissimo in curva 10, è entrato con troppa foga e si è steso tirando giù Andrea Dovizioso, nell’incidente sono rimasti coinvolti anche Valentino Rossi e Maverick Vinales. Subito eliminati quattro dei possibili contendenti per il successo, tutto facile ...

MotoGp – Petrucci svela : “incidente Lorenzo? Ho visto lui e Valentino Rossi andare forte - avessero fatto quella curva mi sarei ritirato” : Danilo Petrucci chiude terzo il Gp di Barcellona ed evita la maxi caduta provocata da Jorge Lorenzo: il pilota Ducati si prende il secondo posto e prova a spiegare la dinamica dell’incidente La maxi caduta provocata da Jorge Lorenzo ha ‘rovinato’ il Gp di Barcellona, mettendo fuori gioco Valentino Rossi, Maverick Vinales e Andrea Dovizioso, regalando a Marquez la vittoria. Chi fortunatamente non è stato coinvolto è Danilo ...

Marc Marquez MotoGp - GP Catalogna 2019 : “Lorenzo mi ha fatto un regalo ma non mi piace - è un errore che ci sta” : Marc Marquez ha vinto il GP Catalogna 2019, settima tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha beneficiato dell’incidente generato da Jorge Lorenzo che ha fatto cadere Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Marc Marquez: il centauro della Honda è rimasto senza avversari in pista e ha trionfato in maniera agevole riuscendo così ad allungare in classifica generale. Il Campione del Mondo in carica ha parlato dello strike di curva 10 ai microfoni ...

MotoGp – Marc Marquez non ci sta : “grazie a Lorenzo? Non voglio regali. Incidente sfortunato - io vinco con tutti in pista” : Marquez favorito dallo ‘strike’ di Jorge Lorenzo che ha eliminato i principali candidati alla vittoria di Barcellona: il leader del Mondiale giudica l’Incidente come ‘sfortunato’ e spiega di non aver gradito ‘il regalo’ involontario Come nel bowling, Jorge Lorenzo ha fatto strike, ma in pista a Barcellona: la caduta del maiorchino ha messo fuori gioco Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Maverick ...